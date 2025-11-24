獨家》「吊車大王」霸氣護女：別勉強嫁！最完美女婿條件曝光
64歲、身價逾百億的「吊車大王」胡漢龑，與4位妻子、14名子女同住市值5億元竹北「小羅浮宮」豪宅，並砸下40億元打造竹縣寶山「白宮」總部，堪稱人生勝利組。事業、愛情都得意的他，對兒女感情生活也相當關心，甚至曾替26歲長子親自相親。「吊車大王」接受《中時新聞網》專訪談起對女兒婚事的看法，展現父親護女心爆棚。
胡漢龑直言，從不會強迫女兒踏入婚姻，「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁。」如果女兒想交男朋友、甚至想生小孩，爸爸都會全力支援、照顧她們，完全沒有問題。若女兒遇到壞男人，胡漢龑語重心長提醒：「如果男方出現家暴問題，反正結束關係就好了，回到老爸的老窩來，爸爸會照顧妳。」
外界好奇，當「吊車大王的女婿」是否壓力山大？胡漢龑笑說：「他們絕對不會壓力很大！」並以現任女婿為例，「他非常勤奮，把啟德企業治理得很好、員工也帶得很好，自己也會開吊車。」至於女婿條件？他透露：「外貌、長相、經濟條件，我都不會在乎。」他的女婿過去曾有婚姻、甚至帶著小孩，完全不介意，只看一件事：「只要對我女兒好，我會對他更好。」
除此之外，胡漢龑引用父親胡鵬飛在世時常講的一句話：「不是一家人，不進一家門。緣分到了，閃都閃不掉。」吊車大王對於兒女婚事超開明，更展現超暖的「神級老爸」一面。
