獨家／吊車翻覆疑「配重」疏失 腳座「沒全開」勞檢調查中

台東縣成功漁港今（30）日中午11點多，一輛吊車在成功漁港旁作業，車體卻失去平衡，當場翻覆，現場2名工人受困，其中駕駛當場身亡，另1人救出後緊急送醫。農業處初步研判，是吊車操作時的配重程序出問題，才會重心偏移；其他吊車業者觀察，他們只配了38噸的配重塊，但卻吊了40噸的消波塊，加上路窄，腳座沒完全打開才會釀禍，將究責承包商疏失。

伸長腳座、穩定車身，是吊車作業前必備的安全步驟，作用是穩定吊車防止翻覆，並分散支點受力。台東成功漁港吊車翻覆，疑似就是因為腳座沒有完全伸長，加上配重問題才會釀禍。

其他吊車業者：「因為它那個路寬不夠寬，所以說他的車子那個腳沒有辦法延伸出來，等於說它空間不足的情況之下，然後它又吊太重了，所以說它會重心不穩，導致車子會傾斜。」

其他吊車業者推估吊車翻覆，如果腳座全開，最大吊重為160公噸，但四邊腳座疑似都只展開1/5，結果又吊太重，才會翻車。

其他吊車業者：「（吊）比較重，你的腳一定要拉夠長出來，因為你太短的話它一定會翻車。你如果吊很輕的話，你腳不用那麼重，最主要是說它的吊重沒有算好。」

吊車配重是用來平衡吊車前後重量，要吊多重就配多重，例如要吊2000公斤的汽車，就得先在車輛尾部配上同樣重量。但這回翻覆的吊車疑似沒算好吊重，就吊了40公噸的消波塊，配重只有38公噸，加上腳座沒全開才會翻覆。

對此台東縣農業處長表示，當事業者原定11/30進行事前作業，12/1才開始吊掛作業，因此翻覆當下並沒有做防護。如今疑似配重程序疏失，導致吊車重心偏移翻覆，會請承包商好好說明，怎麼如此輕忽釀成重大意外。

