獨家／「同名同姓」冤枉抓台人不只1次！台教授阿布達比搭機恐怖經歷曝

雲林66歲陳姓男子與妻子前往中東旅遊，24日在阿布達比機場轉機時，突然遭全副武裝人員無預警帶走，所幸今(28)日清晨，陳男終於平安獲釋，推測因為跟罪犯「同名同姓」才被冤枉。在北部任教一名大學教授透露，今年初在阿布達比機場轉機時，突然被海關帶到警局審問，對方跳針反覆問詢問：「是不是有第二本護照？」，讓他一頭霧水連忙澄清，幸好隔1個多小時就被釋放，理由同樣也是跟詐騙犯「同名同姓」，害他差點錯過航班。

台灣人在阿布達比機場因與罪犯「同名同姓」遭帶走訊問的案例，發生不只一次。(圖／Pixabay)

該名大學教授指出，今年1月他與家人到中東旅遊，從阿布達比搭機到杜拜，海關一看他的護照就說：「

你這個名字有問題

」，接著引領他到警局，一名警官把他帶著一個「小房間」訊問，一直重複詢問：「是不是有第二本護照？」，他回應只有一本台灣護照「

ONLY TAIWAN

」，但警官不採信，連續打好幾通電話查詢，他焦急詢問對方出了什麼問題？對方一臉嚴肅不願回答。

教授表示，當時同行3名家人被海關強迫入關，獨留他一個人留在警局訊問室，當下他孤立無援，等待期間警方除了要求他等待，連一杯水都不給喝，遇到祈禱時間，該名警官甚至停下手邊工作，讓他越等越焦急、越發恐懼，等到祈禱音樂第二次響起時，他突發奇想向警方要求「我也要祈禱」，警官竟意外地帶他到另一個祈禱的房間。幸運的是過沒多久，警官終於查清楚，他跟另一名被通緝的詐騙犯只是「同名同姓」，態度冷淡地告知：「你可以離開了」，他趕緊出關與家人會合，差一點就錯過班機。

曾到60多國旅遊的教授表示，自己旅遊的經驗豐富，沒想到在中東地區遇到一個人被關在語言不通的警局，求助無門，被當犯人一樣對待，還是相當不安與恐懼。他表示，阿布達比是

阿拉伯聯合大公國首都，民風比起杜拜相對保守，對於人民及資訊的管控相當嚴格，網路與電腦系統也比較封閉，對比其他國家海關能同步比對「臉部跟指紋」的系統，阿布達比顯得相當落後，加上當地詐騙猖獗，警方執法更加嚴格，卻因此害慘無辜的台灣人。

阿布達比民風保守，參觀皇宮禁忌多，禁止男女、夫婦有任何肢體上接觸。(圖／當事人提供)

雲林夫妻到中東出遊丈夫卻被武裝航警帶走的新聞曝光，讓教授又回想起這段恐怖經歷，他表示幸好自己英文能力極佳，不斷向警方表達並試圖溝通，或許有發揮功用，呼籲民眾出國時遇到類似狀況，第一時間千萬別慌，最好讓自己具備第二外語能力，才不會產生因語言上造成的隔閡、誤會。

陳姓男子在空橋被武裝人員帶走後失聯，直到28日凌晨才從杜拜警局獲釋，預計12月3日回警局報到解除禁令，才能離開。(圖／家屬提供)

