獨家／名嘴鄭師誠獨自用餐 暖心小舉動曝光

鄭師誠在餐廳用餐，熱心指引高中生裝茶水，展現私下親切一面。（圖／讀者提供）

日前有時報周刊CTWANT讀者在台北市大安區的一間餐廳內，意外捕捉到知名資深媒體人鄭師誠的身影。螢幕上犀利的他，對時事議題總是砲火全開，私下卻十分親切。

讀者表示，當晚下著小雨，鄭師誠獨自一人在餐廳用餐，儘管在節目上是個「狠角色」，私下的鄭師誠卻是親切度滿分。他注意到隔壁桌的高中生茶水已經用完，鄭師誠主動側過身，熱心地告訴他們：「旁邊可以裝茶喔！」一個小小的舉動，讓現場的氣氛變得溫馨，顛覆了他在鏡頭前給人嚴肅的印象。

鄭師誠近來常在中視《庶民大頭家》等節目中亮相，是政論節目上著名的「名嘴」之一，他憑藉著犀利、直率的發言風格，對時事議題總是砲火全開、針砭時弊，能將複雜政治議題帶給一般民眾理解，同時提出深入觀點。

雖然身形消瘦，鄭師誠說起時事仍是鏗鏘有力。（圖／翻攝自《庶民大頭家》YT）

然而，近幾年來，觀眾或許會注意到他身形上的變化，從過去的圓潤漸趨消瘦，連PTT上也有網友注意到此事。鄭師誠曾分享，自己從120公斤瘦到80公斤，卻又從80公斤胖回到120公斤，身心受盡煎熬，40歲時得到肥胖型糖尿病、憂鬱症，終於下定決心調整生活與飲食習慣，以追求更健康的生活狀態。

