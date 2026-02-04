獨家／名導賣「未上市股」又詐領退稅金 狂撈千萬下場曝

知名導演王毓雅詐騙遭判刑。翻攝自大唐國際娛樂官網

知名導演王毓雅涉嫌於2014年間，販售未上市演藝公司大唐國際娛樂股份有限公司」股票，還利用假交易詐騙國稅局退稅26萬元，不法獲利近千萬元，台北地檢署2019年依《證交法》、《商業會計法》等罪起訴，台北地方法院4日一審宣判，王毓雅實際執行刑期為9個月，得易科罰金。可上訴。

王毓雅執導、主演過多部電影，如《終極西門》、《飛躍情海》，還曾靠著《飛躍情海》入圍第40屆金馬獎最佳女主角，她2011年成立大唐國際娛樂公司，旗下藝人包括王奕瑾、卞慶華、朱永菁、程俊韶、錢柏渝，是台灣主要的影視產業娛樂製作發行公司。

然而檢調卻獲報，王毓雅自2014年開始替大唐公司增資600萬元，並透過盤商羅瑞榮向投資人誆稱營運狀況良好，以高價販售600張股票，共有57名投資人進場，事後卻發現大唐公司根本還沒上市上櫃，因而向宜蘭縣調查站檢舉。

檢調在檢視大唐公司帳目時，意外發現王毓雅涉嫌作假帳，向國稅局詐領26萬元退稅，檢調2016年展開搜索，約談王毓雅等人，2019年10月偵結起訴。

台北地院時隔多年進行一審宣判，依《商業會計法》判決認定王共犯22罪，各罪均判處有期徒刑2月，依數罪併罰規定定應執行刑為有期徒刑9月，得易科罰金。



