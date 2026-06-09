獨家／名店「富士豬排」前店長涉侵占 鑰匙偷保險櫃

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前店長趁打烊後潛入店內，偷走保險箱約1萬5千元現金。（圖／東森新聞）





在台北以厚切熟成豬排聞名的「富士豬排」，小巨蛋店驚傳失竊。老闆無奈表示，前店長當初應徵時履歷相當亮眼，自稱曾在知名火鍋品牌任職，還管理過三間分店。不過到職短短兩週，不是聲稱出車禍，就是睡過頭無法上班，最後主動請辭卻未歸還店門鑰匙，竟趁店家打烊後潛入店內，偷走保險箱中的營業現金。

豬排店才剛結束營業，就有人潛入店內。監視器畫面拍下，一名男子在櫃台區翻箱倒櫃，還拿手機當手電筒照明，鎖定的目標正是保險箱。

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受害店家「富士豬排」廖老闆：「他可能這兩個禮拜就已經計畫好，如果要偷東西，應該要怎麼做。他進來櫃檯拿鑰匙，再拿保險箱鑰匙打開，抽走部分現金，但也沒有全部拿走，可能怕太明顯。抽完之後再鎖回去，三分鐘就離開了。」

厚切現炸豬排外酥內嫩肉質扎實，是「富士豬排」的招牌餐點。店家以熟成豬排聞名，老闆更曾赴日學藝五年，學習道地日式炸豬排技術。沒想到如今小巨蛋店卻遭前店長涉嫌侵占鑰匙後行竊。

受害店家「富士豬排」廖老闆：「他覺得不適合這份工作，當天就沒有出勤。我有請他當天把大門鑰匙歸還，但他沒有還，結果當天晚上就來行竊。所以我當天就把所有門鎖和鑰匙全部更換掉了。」

老闆回憶，這名前店長是在5月20日到職。案發當天，保險箱內放有3天的營業收入，嫌犯疑似刻意只抽走部分現金，得手約1萬5千元。

受害店家「富士豬排」廖老闆：「面試的時候很正常，履歷也不錯，之前也在滿知名的火鍋店工作。現在缺工嚴重，能面試到人，或是有不錯資歷的人，其實就已經很難得了。我覺得很多餐飲業都面臨同樣的問題。」

根據老闆描述，這名前店長自稱曾同時管理三間火鍋店，也曾擔任燒肉店管理階層。事件發生後，老闆除了報警處理，也提醒餐飲同業提高警覺，留意一名英文名字為「Marco」的蔡姓男子，以免再有店家受害。

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