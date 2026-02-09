獨家／名排骨店前！保全疑排隊亂丟菸蒂 遭勸還嗆

不少人在知名排骨店排隊，排在後方的保全趁等的時間抽了菸，卻將菸蒂丟在路邊。（圖／民眾提供）





新北市林口一名男子，抱著小孩到知名的排骨飯店買午餐，卻在排隊過程中，跟一名也在排隊的保全發生口角。目擊民眾表示，當時保全亂丟菸蒂，不滿被男子勸說，竟然嗆把孩子放下、來打架。男子擔心波及孩子，不跟他發生衝突，不過這一幕讓目擊民眾也氣壞。

知名排骨飯店門口，長長人龍依序排隊，但隊伍中男子抱著小孩，跟穿著制服的保全發生爭執。男子擔心小朋友被波及，先換了手，但對方卻直接把菸盒丟到他面前。雙方當街爆發口角。根據目擊情侶檔指出，疑似是和亂丟菸蒂有關。

廣告 廣告

目擊民眾：「就是抱小孩的爸爸，他就去提醒他說菸蒂不要亂丟這樣，前面那個保全他就暴氣，然後就要轉頭罵他、挑釁他，還把手中的菸盒直接丟地上，叫他把小孩放下來要打他。」

見黑衣保全作勢往前，男子也舉起手擋在兩人中間，不想要他再靠近。案發在新北市林口，7日中午時間，不少人在知名排骨店排隊，排在後方的保全趁等的時間抽了菸，卻將菸蒂丟在路邊，還不接受男子勸。目擊民眾嚇壞了，趕緊手機錄影

目擊民眾：「（保全說）你叫警察啊，多管閒事，你正義魔人噢，你把小孩子放旁邊啊，他可能就是要來打架的那種態度。」

自己先亂丟菸蒂，卻又先說要報警，員警到場，保全恐怕面臨最高6000元罰鍰。《EBC東森新聞》實際回到這家在地知名排骨店，就算過了用餐時間，依然有不少顧客，但是周邊的確菸頭掉滿地。但這回美食還沒排到、還沒吃到，就已經一肚子氣。

東森新聞關心您

吸菸有害身心健康

更多東森新聞報導

1動作噴6千！交通新制將上路 滑手機、吸菸罰鍰上調

被炸過？ 噁房客丟菸蒂、床單沾血 竟囂張拒賠

獨／迪化街老店川貝陳皮竟有「中國菸蒂」 卻標MIT

