獨家／含恨撞車隊…計程車運將沒下車「鐵包人燒了」生死不明！

記者簡榮良／高雄報導

高雄鳳山這週不平靜！繼檳榔攤命案後，今（13）日上午10時許，一名運將開著計程車衝撞車隊車行，玻璃門擋下衝擊力道，卡在門口，運將人沒下車，正當員工摸不著頭緒時，車內燃起熊熊火光，整台車瞬間變成火球，運將被送往802醫院搶救中，生死未卜。初步了解，運將疑似跟車行有糾紛，運將不滿靠行營業車牌被收回，憤而開車衝撞。《三立新聞網》實際致電車行，老闆疑似驚嚇過度，不斷跳針回答「不知道」，還在釐清是否為車隊人員。詳細情形有待警方釐清。

一名運將開著計程車衝撞車隊車行，下秒燃起熊熊火。（圖／民眾提供）

車隊車行被撞的碎碎，現場瀰漫汽油味。（圖／民眾提供）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

