獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看

總體經濟學家吳嘉隆（左）在小資巴菲特節目中接受主持人李昕芸專訪時示警，2026年恐遇三隻黑天鵝，並點名中國經濟下行恐出現懸崖式下跌與人民幣貶值風險。（圖／記者王文承攝影）

總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。

2026三黑天鵝警報



談到頭號問題，吳嘉隆點名中國經濟下行。他指出，中國經濟目前在走下跌趨勢，關鍵在於會不會突然間變成懸崖式下跌；一旦情況表面化，再加上資金外流，可能會出現人民幣貶值，並走向「中國經濟會通縮」的壓力，影響不容小覷。

中國下行 恐懸崖式下跌



吳嘉隆強調，現在已經看到下跌趨勢在走，市場最怕的是「突然」與「加速」，尤其當資金外流與匯率貶值連動，情緒會被放大，風險就可能從單點擴散成更大的壓力來源。

總體經濟學家吳嘉隆（左）建議投資人別碰黃金，改以台積電作為更有把握的布局，並喊出「台股4萬點不是夢」的看法。（圖／記者王文承攝影）

日銀升息 帶動日圓升值



匯率方面，吳嘉隆認為日圓在2026年有機會升值，這是重要訊息。他分析日本央行這次升息，一個原因是要阻止日圓貶破160，並希望把日圓拉回150，甚至147、145；但市場之所以一度解讀成「不會升值」，是因為日本央行論述偏鴿派，讓人覺得後面不會繼續升息。吳嘉隆直言這是錯的，強調「日本一定繼續升息」，只是擔心快速升值對出口業不利，所以要放慢升值腳步，但不是不升，升息最終仍會帶來升值。

強勢美元 推台股上看4萬



談到美元走強，吳嘉隆指出，若台幣對美元貶值，當然有利於出口，科技業多是出口、賺美金，美金換成台幣變多了，美元升值的畫面也會有助台股大盤邁向3萬點、甚至超過3萬點。他更直言，台股邁向4萬點是遲早的事，3萬點不是問題；不過他也提醒，台幣貶值不利於進口，進口能源、糧食會受傷，反之台幣升值則能讓進口變便宜、得到好處。

別碰黃金 可改抱台積電



投資策略上，吳嘉隆建議投資人不要去碰黃金，因為這種行情太少見，且多是央行與大戶在玩的遊戲，一般散戶不太適合。他反而建議把握「比較有把握的東西」去買台積電，買不起一張就買零股累積成一張。他認為台積電行情還沒到頂，因為國內外產能還沒完全完工、還在陸續開出，營收與獲利仍在上升，未來不但過2000，應該也會過3000。

