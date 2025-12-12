獨家／吳奇隆、周思齊、「學姐」獲選輔大傑出校友 她慷慨捐110萬美金

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

輔仁大學創校100週年了。吳奇隆、「周董」周思齊獲選輔仁大學2025年「藝能體育類」傑出校友，從《小虎隊》到《步步驚心》吳奇隆在華人演藝圈的成就不凡，他說以後會在台灣跟校友多互動。周思齊說在輔大學到最多的就是獨立思考的能力。今年一共有24位傑出校友。其中還有103歲的人瑞學長李育浩，八年抗戰時畢業北平輔大。82歲大學姐朱華潼深感動半世紀前受到輔大栽培恩情，賣房子捐給母校110萬美金（台幣約3430萬）。

吳奇隆、周思齊、「學姐」獲選輔大傑出校友。82歲學姐朱華潼賣房子捐給母校110萬美金（台幣約3430萬）。（圖／輔仁大學提供）

吳奇隆、周思齊頒獎典禮錄影致意：謝謝輔大精神陪他們走到今天

輔大2025年「藝能體育類」傑出校友中，有長紅的影視明星吳奇隆、職棒界「周董」周思齊。吳奇隆感性表示，從小虎隊到電視劇「四爺」，人生每一段轉折都帶著輔大校友的熱情與支持，「期待未來能與母校有更多互動。」周思齊則說，輔大教會他的不是球技，是「獨立思考」與「團隊精神」。他一直鼓勵自己：「要努力到讓輔大以我為榮。」

103歲人瑞學長憶輔大歲月：北平輔大沒被戰火毀滅，是奇蹟

現年 103 歲人瑞李育浩、1941年到1945年就讀北平輔大物理系的，獲得「特殊貢獻類」肯定。頒獎典禮中他回憶：「女生第一排開始坐，中間一定要空一排男生才能坐……女生成績都比男生好得多。」他也提到，戰火下的北平輔大因直屬教廷而獲外交豁免，未被摧毀，「英文教育之紮實，後來才知道與托福程度一致。」百歲學長的話，讓現場掌聲久久不散。

最讓全場落淚 82歲大學姐朱華潼賣房捐3430萬給母校

頒獎典禮上最動人的故事，是 82 歲的朱華潼學姐。她出身普通家庭，當年社會普遍不鼓勵女孩讀書。朱華潼靠苦讀、靠家教一天三份、靠自己拼出未來。她的人生轉折點，是成為于斌樞機主教的臨時英文秘書，也因樞機主教的一封推薦信，她得以赴夏威夷任教、拿獎學金、考取會計師，並遇見一生摯愛梁觀孟。

多年後，當父母離世，她與丈夫做出重大決定「把房子賣掉，捐給輔大。」2023 年起，她先捐 1 萬美金獎學金；2025 年更一次捐出 110 萬美金，並捐款翻新「理圖劇場」，以夫妻兩人名字命名為「華觀劇場」，紀念已在天堂一生的愛與感謝。她說：「輔大曾改變我的人生，現在輪到我讓年輕人看見世界。」這句話，讓全場校友紅了眼眶。

輔大2025年傑出校友名單跨越學術、外交、產業、科技、公益

114 學年度輔大 24 位傑出校友名單

■本校特殊貢獻類

李育浩（北平輔大物理系／103歲、核能研究）

黎建球（哲學系／前輔大校長）

朱華潼（英文系／重大捐贈者）

林明德（歷史系）

許秀美（中文系）

蔡淑梨（織品系／推動產學合作）

■藝能體育類

簡忠威（應美系）

吳奇隆（演藝）

周思齊（體育系／中職球員）

■社會服務暨天主教精神類

鮑霖（宗教系博士班／梵蒂岡宗座宗教交談部副秘書長）

黎倩儀（法律系／駐帛琉大使）

張廖萬堅（大傳系／教育部政務次長）

葉嘉菁（家政系／永續推廣者）

黃旭宏（社工系／偏鄉教育服務平台推動者）

■學術卓越類

黃志揚（食科系／慈濟醫學中心副院長）

陸正威（基醫所／亞東醫院麻醉部主任）

■工商菁英類

傅佩芳（經濟系）

張鄭美蓮（社會系）

李孫榮（化學系／嘉南藥理大學前校長）

姜宏亮（國貿系／京城銀行總經理）

雲天澂（國貿系／英商帝亞吉歐副總裁）

林啓雄（會計系／伊雲谷榮董）

林宗瀛（英文系／精誠公司副總）

陳浩維（資工系／酷澎台灣暨日本資安長）

