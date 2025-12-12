獨家／吳宗憲「台灣演唱會」計畫曝光 感嘆「逐漸離開演藝圈」

吳宗憲原定在澳門舉辦的演唱會取消。東西文娛、星樂全球、吳宗憲提供

綜藝天王吳宗憲原定於 2025 年底在澳門舉行的個人演唱會因故延期，昨（11日）嘉賓康康在活動上透露，憲哥（吳宗憲）演唱會要改至台灣舉行。對於演唱會的調整，《鏡報》今（12日）獨家求證吳宗憲，他也親自說明規劃，同時感嘆自己正「一步一腳印⋯⋯離開演藝圈。」

澳門場忍痛延期 吳宗憲證實因火災致哀

吳宗憲原訂 12 月 27 日在澳門舉辦「綜藝不朽吳宗憲．臭男人演唱會澳門站」，門票早已銷售一空，但近日卻宣布延期。吳宗憲受訪時親自說明延期的原因：「本來在澳門的演唱會都已經開賣了。結果香港大火，我們共感傷悲。」

吳宗憲演唱會有了新計畫。綜藝玩很大提供

他進一步解釋，考量到這場火災傷亡重大，他的演唱會主題又充滿歡樂氛圍，在幾經思考後，他認為此時舉辦並不妥當，因此主辦單位「寶弟」（活動主辦方）也做了移動的考量。吳宗憲的決定，旨在展現對災難事件的尊重與人道關懷。

康康透露新場次動向 地點將鎖定台灣或東南亞

吳宗憲演唱會新場次的計畫，是由一同擔任演唱會嘉賓的康康在昨日出席活動時透露。康康表示，吳宗憲已經計畫將延期的澳門場改至台灣舉行，時間可能仍落在 12 月底。

針對新場次的安排，吳宗憲表示一切交由主辦方決定，並未將地點定死在台灣。他回應：「至於先跑東南亞或者台灣，那就由他們自己去決定。」他證實，目前主辦單位正積極安排調整，讓延期的演唱會能儘快與期待已久的粉絲見面。

罕見感嘆人生規劃 天王直言「離開演藝圈」

除了透露演唱會的最新動向外，吳宗憲在受訪的結尾，罕見地對自己的演藝生涯流露感嘆與規劃。他以多個疊詞形容自己此刻的心境，並直言自己已開始為淡出做準備。

吳宗憲感性地說：「我已經偷偷摸摸、一步一腳印摸著石頭過河，如履薄冰、亦步亦趨⋯⋯離開演藝圈。」這番話讓外界高度關注，這位縱橫華語綜藝圈數十年的天王，近年逐步減少工作量，將重心轉移至其他事業領域，這也為他即將舉行的演唱會增添了更多話題性。



