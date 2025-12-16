獨家／吳建豪丟關鍵字即興出題！音樂才子秒譜新歌旋律 聖誕節留台計畫曝光

創作歌手林中宣（左圖）推出全新單曲《和你在聖誕》，找來吳建豪（右圖右）拍攝短片。經紀人提供、翻攝IG@samlinmusic

音樂才子林中宣Sam Lin出生於美國洛杉磯，從小成長在音樂世家，奠定深厚的創作底子，他不僅擅長音樂製作與演唱，更精通鋼琴、小提琴、吉他、爵士鼓等多樣樂器，展現全方位音樂實力。近來將迎接聖誕節到來，林中宣應景推出全新單曲《和你在聖誕》，並找來吳建豪、李玖哲、楊昇達驚喜合作拍攝短片，他接受《鏡報》訪問時也透露和吳建豪的私下交情。

私下好交情曝光 吳建豪丟關鍵字即興譜曲

談到與吳建豪的合作，林中宣分享兩人其實早已相識多年，平時不僅一起健身，也常相約討論音樂、寫歌創作，因為同樣熱愛音樂與運動而建立深厚情誼，這次籌備聖誕新歌時，他便邀請吳建豪一同拍攝短片，影片中吳建豪即興丟出「聖誕、熱鬧、手牽手」三個關鍵字，林中宣立刻現場即興譜出旋律，創作過程自然流暢。

林中宣（如圖）和吳建豪私下會一起健身。經紀人提供

吳建豪牽線結緣 李玖哲連3天進家創作玩音樂

至於與李玖哲的合作緣分，則是由吳建豪牽線介紹，林中宣透露，當時吳建豪與李玖哲聚餐時，播放了他的作品給對方聽，李玖哲一聽便大讚「好好聽」，並主動表達想認識他、一起做音樂。隨後李玖哲直接到林中宣家中，兩人連續3天埋首創作、玩音樂，激盪出更多靈感。在短片中，李玖哲不僅建議加入Rap段落，還再出題「浪漫、寶貝、冬天」等關鍵字，讓歌曲層次更加完整，展現兩人高度默契。

林中宣（左）找來李玖哲（右）合作。翻攝IG@samlinmusic

聖誕無法返美陪家人 林中宣留台拚事業

即將迎來聖誕節，林中宣分享自己的節日計畫，過去每一年他幾乎都在美國與父母、妹妹一起度過聖誕節，是他最珍惜的家庭時光，但今年因為工作留在台灣，無法返美團聚，只能把重心放在創作與工作上，預計在錄音室或與同樣無法返鄉的朋友一起度過，他坦言雖然想念家人，但仍希望先以事業為重，等有假期便立刻飛回美國陪伴最愛的家人。林中宣Sam Lin全新聖誕單曲 《和你在聖誕》 將於 12 月 19 日全球同步發行。



