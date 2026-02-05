獨家／吳敦人生的最後告別 親自曝光震驚世界的《江南案》真相
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
江湖人稱鬼見愁、笑面虎，捧紅金城武、賈靜雯、林志穎等多名藝人的影視圈大老吳敦在2026年2月3過世，享壽77歲。吳敦生前出版回憶錄《江南案與我的一生》，親自曝光江南案整個行兇過程，坦承自己對劉宜良開的那一槍就是致命的一擊。他更要告訴外界，國史館印的「江南案史料匯編」以及起訴書、判決書都不是真的。一切的真相都在自己的回憶錄裡。
一聲槍響 改變了吳敦的一生
吳敦在書中，從童年遭霸凌、握起武士刀復仇，到站在異國車庫裡舉起左輪手槍談起，用親身經歷，寫下面對血腥、權力與謊言的真實告白。這不是小說，而是一段改寫歷史的暗黑人生。
殺手的眼神！我在心中反覆告訴：「你是特級殺手。三軍四校聯合開學典禮上被表揚過的特級殺手。」
聽見樓梯腳步聲，我舉起了黑色的0.38左輪。槍不沉不重，來舊金山前才在洛杉磯的靶場試過，好使得很。我在心中反覆告訴自己：「你是特級射手。三軍四校聯合開學典禮上表揚過的特級射手。」
車庫沒亮燈，加州陽光很豔，門外天光儘管只射到日產「達特桑（DATSUN）」跑車的車後燈，但已經夠讓我和小董（董桂森）看清楚車庫方位，我左他右，站定身，擺好陣勢，等他從樓上下來。
車庫裡頭很靜，左手邊的熱水爐嗞嗞響著電磁聲。樓上有男女對話，夾雜著腳步聲、馬桶沖水聲。「不是該上班了嗎？」大約等了十分鐘，一直不見人影，我忍不住嘀咕起來。比較輕的腳步聲明明都走近了，卻又旋了回去，大概有東西忘了。
我就是這麼陰魂不散連鬼都嫌 所以後來人才叫我「鬼見愁」
我記仇，有仇必報，不達目的，絕不放棄。得罪我的，看不順眼的，我一定拚到底，第一次打不過，第二次還是打不過，我一定會再想辦法，三次四次五次沒完沒了，一定拚到對方討饒落跑為止。我會像鬼一樣神出鬼沒纏著你，走到哪，你都會看到我，知道我要幹嘛……我就是這麼陰魂不散，連鬼都嫌，所以後來人家才會叫我「鬼見愁」。
多年後我站在美國車庫 持槍等待生死瞬間
一聽見走下樓梯的腳步聲，我的左手趨前扶緊持搶的右手，這是來自大陸，當過解放軍的Jerry特別提醒我的射擊姿勢：「單手不穩，會抖，雙手才準。」我們在加州靶場射過烏茲衝鋒槍和M16長槍，純粹只是好玩，左輪才是用來防身與攻擊，這趟是狙擊，電光石火，千鈞一髮之際，一旦射偏了，可能就會賠掉自己小命，「手要穩，才會準！」
我清楚記得江南往下走了才五步，就停住了。手上拿著小紙箱的他，看到了站在暗處的我。愣了一下，眼神有些錯愕，應該是沒想到車庫有人，更沒想到是來索命的人。
我想他應該還不及看清楚我手上的槍，最多就只看到一抹紅光。他沒見過我，不認識我，絕對不知道江湖道上叫我鬼見愁，更不知道我是特級射手，雖然以前都是拿槍唬人，這次才是第一次拿槍對著人開轟。而且，我沒打算讓他開口，眼神才剛對接，就扣下了扳機。
行前部署精密策畫 掌握江南每天行蹤
行動之前，我們做足了功課，掌握江南每天行蹤。知道江南太太早上八點左右會先開車送兒子上學，江南則是九點左右出門上班，九點十五分會到達漁人碼頭的藝品店，晚上六點半左右回家。
十月十四日晚上，大哥（陳啟禮）再次帶我們到江南家再走一趟，讓大家確認和熟悉行動和撤退路線，最重要的是確定江南在家，第二天才不會白跑一趟。當晚，我們看見江南家燈火通明，「好，就明天動手。」接下來，大哥再次要我們再看一眼江南的照片。這麼謹慎，就是避免殺錯人。
按照我們掌握的行蹤，此刻，江南老婆已經送完孩子回家，接下來就該是江南要去上班了，既然家裡只剩這對夫妻，這時從樓梯走下來的男人，絕對就是江南。
第一槍決定一切 「中了！」我輕聲一喊轉身就走
槍聲一響，樓梯上的男人應聲從樓梯跌落，人就躺在雙門的「DATSUN」跑車旁。「中了！」我輕聲一喊，轉身就走。小董接著衝了過去，「是他嗎？」他扳過江南身子，再次確認倒地的是江南本人。既然得手了，我沒想再多停留，快速往外跑，跳上腳踏車，耳後又傳來兩聲槍響。
我和江南之間沒有對話也沒有扭打，一槍斃命。我開了第一槍，小董再補上兩槍。後來的偵訊筆錄、檢方起訴．法院判決，都煞有介事地從江南身上傷痕推論說江南應是以為宵小闖空門，上前扭打，判決書上還說我要他跪下，他不肯，反撲上來想要奪槍，兩方纏鬥，最後被我了一槍……
官方說法全是騙人的 他們都是在胡說八道亂編故事
我胡扯在先，檢方也順著我瞎掰的供詞編故事．報紙跟著亂寫，電視也亂報，都在編故事、寫小說。連判決書也是錯的，一路就想定調說原本只想「教訓」，最後變「誤殺」，藉以轉移「政治暗殺」的醜聞。編劇的意思就是一切都怪吳敦和小董，兩人情急之下開槍殺人，罪責也該我們承擔。情報局甚至一再宣稱當初汪希苓局長口頭提到的只是「教訓」，意思就是痛打江南一頓，要江南躺上一個星期，反省過錯，知所警惕。不料，卻被吳敦失手誤殺。
錯了，一開始我接到的指令就是「制裁」。
你懂「制裁」這兩個字的意思嗎？就是要「幹掉」江南。「教訓」算什麼大功？「制裁」才配。後來，我聽說FBI的偵訊官員面對堅持「只是要教訓江南」的情報局官員，不忘「修理」他們：「你知道『教訓』是什麼意思嗎？當年，中共領導人鄧小平嫌越南不聽話，也脫口說要『教訓』一下越南，結果他的『教訓』是發動戰爭，中國出兵打越南！」情報局的謊話騙不了FBI，他們理解我們的理解：「制裁」就是要殺了江南。
我和江南沒有私怨 為國殺人代價沉重
我和江南沒有私怨。老大一聲令下，我為國殺人。真相就是這樣。國史館印進「江南案史料匯編」裡的各個偵訊筆錄，關鍵內容很多前後矛盾，都是大家為了脫罪缷責瞎說的，那些白紙黑字的「史料」，當小說看看就好。不管是我們或者情報局官員，對警察說一套，對FBI是另一套，事後又對檢察官坦承對老美說話當然要保留……根本就像是演講比賽，更是說謊比賽，所以連最後起訴書判決書的敘述，都不是真相。這也是我要透過這本書，做最後告白的原因。
「劉宜良死於他殺，其立即死亡」 屍體證明唯一這個事實
唯有屍體不會騙人，美國警察在江南的驗屍報告上寫著：「劉宜良死於他殺，其立即死亡。死因為蜘蛛膜下腔出血及大腦裂傷，造成原因為腦蓋骨骨折，頭部槍傷。其他重要情況為腹部槍傷二處，根據解剖所見，自劉宜良大腦右額葉取出0.38口徑之彈丸一個，腹部亦取出彈丸兩個，均無出口傷。」這幾行字完全證明我開的那一槍，就是致命一擊。
活著的人說出真相 只有我吳敦夠資格說話
開槍現場全部只有三個人，江南當場斃命，小董也走了多年，只剩我還活著。就是我吳敦開了第一槍。至於誰下令制裁江南？誰負責動手？現場發生了什麼事？誰又害我做了六年半監牢？只有我，吳敦，夠資格說話，聽我清清楚楚在這裡說明白。
本文撰寫與摘自時報出版之《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》
吳敦（1949年11月29日—2026年2月3日）
生於臺北市，籍貫中國安徽銅陵，台灣企業家、影視工作者，前長宏影視股份有限公司負責人。吳敦也是前黑幫人士，曾為竹聯幫成員、大老，綽號「鬼見愁」、「笑面虎」，1984年參與「江南案」為暗殺的主要執行者之一。後來轉戰影視圈成為知名電影電視製作人。從八○年代開始活躍影壇，歷經江南案的波瀾到影視年代的榮光，以影像翻轉人生，留下時代印記。
代表作品
電影：《梅珍》、《新烏龍院》、《報告班長3》、《逃學外傳》、《功夫灌籃》
電視劇：《鐵齒銅牙紀曉嵐3》、《刁蠻公主》、《倚天屠龍記》、《天涯明月刀》、《射雕英雄傳》
