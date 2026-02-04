獨家》吳敦睡夢中離世！女兒曝他「最大心願」：冥冥之中都安排好

吳敦離世，女兒吳尉慈向《中國時報》回應。（圖／洪秀瑛攝）

前竹聯幫總護法吳敦，江湖人稱鬼見愁，生前跨足影視圈捧紅不少藝人，包括林志穎、徐若瑄等人，4日驚傳他過世消息，家屬訃聞流出，已經設置好靈堂，將在2月15日家祭隨即發引火化。《中國時報》致電吳敦女兒吳尉慈，她難掩悲傷但語氣平靜，她表示：「父親是在睡夢中離世，是很安詳的走，我們發現時呼吸變慢，有一個很好結局，他自己選好的日子走了。」

吳敦在竹聯幫曾擔任總護法，1984年前往美國涉入當時著名的江南案，和竹聯幫「總堂主」陳啟禮等涉案人員被判刑入獄，服刑6年後假釋。吳敦去年10月出席自己所寫回憶錄《江南案與我的一生》新書發表會，陳啟禮的兒子陳楚河也出面站台，當時吳敦身體已經微恙，手拿麥克風有些顫抖。

廣告 廣告

對於吳敦的病情狀況，女兒吳尉慈表示，「年紀大了，一直都在接受他身體慢慢變老，病情也是，近年來有洗腎、心臟也不是很好。」她也說，父親最大的心願就是出書，去年年初一直策畫這件事，去年底終於把心願完成，父親想講的話都寫在裡面。

父親在睡夢中離世，女兒回憶，前一天爸爸狀況都還好，跟家人聚一聚，堅強表示：「這好像他安排好的劇本，他的人生跟著劇本在走，冥冥之中都安排好，他跟有誤會的人都解開，之前見了每一個人，（爸爸）人生就像一場戲，最後用這方式離開，爸爸滿貼心，很安詳的方式。」她也澄清，父親在2019年曾出面控訴錢被兒子吳庭言捲走，但最後和好吃團圓飯，沒有父子撕破臉一事，吳尉慈說：「一切都很好，剛才看到新聞想說怎麼會寫這樣，他們都很好。」

更多中時新聞網報導

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」

MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單

無諾獎怪補助不足 吳誠文斥「瞧不起」