獨家／吳敦親口曝光走上幫派路真相 兒時被霸凌「黑鵝」罩他

吳敦過世讓黑白兩道與影視圈惋惜。外界好奇他為什麼會走上幫派這條路。吳敦在回憶錄《江南案與我的一生》，親自曝光原來是小學時候遭到一位「狗弟」，在千鈞一髮之際，綽號「黑鵝」的高中學長出手救了他。吳敦說自己記仇，有仇必報，不達目的，絕不放棄。得罪我的，看不順眼的，一定拚到底，【我就是這麼陰魂不散連鬼都嫌，所以後來人家才會叫我「鬼見愁」】。

吳敦親口曝光走上幫派路真相，小學時候被霸凌，一位綽號「黑鵝」高中生霸氣罩他。「鬼見愁」綽號這樣來的。（圖／翻攝自吳敦臉書）

吳敦親曝為什麼會走上幫派路 原來他小時候被霸凌

在《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》中，吳敦從江南案，躲在一旁等待開槍的那一幕談起「屏著呼吸，我等待。漫長的十多分鐘，這種安靜，我很熟悉。三十年前，我也這樣等待過……….

童年霸凌埋下仇恨 在我的攻擊基地等著「狗弟」返家

當時，還在讀小學，身高不到150公分的我，懷裡裡著武士刀和飯盒，乘著傍晚天色昏暗，一溜煙鑽進「狗弟」家樓梯下的小空隙裡。那是我的攻擊基地，就等著「狗弟」返家。



「狗弟」就是個最會仗勢欺人的屁，個頭跟我差不多，人一多就喳呼喧鬧，落單就靜得像老鼠，眼睛骨溜溜轉。本事沒有，就是一張嘴又賤又臭屁。他們幾位念初中的混在一起，有幾個大個兒有一點肌肉，滿能打的，號稱「幸安聯盟」，相互照應，囂張的很。



我就讀的台北市幸安國小那時還有國軍駐紮，幾位老芋仔在街角開了間彈子房，兩盞黃燈掛兩張球檯上，幾排板凳和兩塊黑板，設備簡陋得很，但吸引年輕人，「幸安聯盟」是常客，一來就霸著不放。他們很精，要比拳頭前會先比人數，就算是個頭高大的高中生進來，只要人數比他們少，一定上前挑釁，不是嘲笑球技，就是吵著時間到了，想辦法把人家趕出去。

吳敦親口曝光走上幫派路真相，小學時候被霸凌，一位綽號「黑鵝」高中生霸氣罩他。「鬼見愁」綽號這樣來的。圖為高中時期的吳敦。（圖／時報出版提供）

打彈子，誰不愛？我的桿法可準呢 看在「狗弟」他們眼裡就像根刺

打彈子，誰不愛？我的桿法可準呢，看在狗弟他們眼裡就像根刺。所以定下規矩：要打球可以，但要先交五毛錢保護費。有錢才准打。我沒錢，就叫我滾一邊等著，不然就是拿桿子頂我弄我，或者擋在檯子邊，讓我不好出手，不然就是突然來個擠撞，桿歪手斜，白球亂滾洗袋，狗弟就帶頭鬼吼，又叫又笑。



我當然不爽，一定怒聲回嗆。那一票就一擁而上，拍頭捏臉，連推帶拉把我推倒地上，「我們是幸安聯盟，記住了。」我只想敲桿，不想磕頭，更不想繳保護費，偏偏雙拳難敵八手，只能鼻青臉腫，蹲在水溝邊生悶氣。

「黑鵝」只是高中生卻是我的偶像 他罩我走偏路

黑鵝雖然只是高中生，卻是我的偶像。看我蹲在水溝邊生悶氣，問清楚原委，就帶我走進彈子房，才進門就吆喝起來：「站好，給我站一排站好。」狗弟他們一夥看到高頭大馬的黑鵝，還真的安靜下來，慢慢走到球檯邊。



黑鵝拍拍我肩膀：「吳敦，別蹲了。過去敲一桿。放心，有我們在。」我們連同「 黑鵝」的同伴只有四人，狗弟他們至少十人，可是黑鵝滿臉霸氣，狗弟只能眼睜睜看著我耍帥，看著我一桿清檯。

吳敦親口曝光走上幫派路真相，小學時候被霸凌，一位綽號「黑鵝」高中生霸氣罩他。「鬼見愁」綽號這樣來的。圖右3為開始學影視專業時期的青年吳敦。（圖／時報出版提供）

有「黑鵝」罩 我明白了出外靠兄弟的道理

有黑鵝罩，我明白了出外靠兄弟的道理，從此就跟著他們，跑腿買菸，心甘情願好開心。我沒錢買菸，但有老爸在，我不用擔心。我爸吳家齊是國民黨忠貞黨員，常在家裡開小組會，開會時每位組員都會發菸。沒抽完的、囤備用的菸品我全偷來孝敬黑鵝。我這輩子使過的第一把武士刀，也是從黑鵝手上接過來的。



不過，躲進狗弟家樓梯下，才是我的復仇。我想憑一己之力，制伏狗弟。

吳敦親口曝光走上幫派路真相，小學時候被霸凌，一位綽號「黑鵝」高中生霸氣罩他。「鬼見愁」綽號這樣來的。（圖／翻攝自吳敦臉書）

我就是這麼陰魂不散連鬼都嫌 所以後來人家才會叫我「鬼見愁」

我記仇，有仇必報，不達目的，絕不放棄。得罪我的，看不順眼的，我一定拚到底，第一次打不過，第二次還是打不過，我一定會再想辦法，三次四次五次沒完沒了，一定拚到對方討饒落跑為止。我會像鬼一樣神出鬼沒纏著你，走到哪，你都會看到我，知道我要幹嘛……我就是這麼陰魂不散，連鬼都嫌，所以後來人家才會叫我「鬼見愁」。



帶便當，就代表我準備長期抗戰，非幹倒狗弟不可。那晚，便當早嗑完了，窩在樓梯下方的水泥地上，屁股都僵麻了，阿狗才推著單車進來。聽見車聲，我立刻解開布袋，樓梯間暈黃的燈光已經夠讓我確認那人就是狗弟，便當一丟，翻過身，彈跳蹦起，抽出武士刀，大吼一聲朝他背上掃去。



狗弟的恐懼眼神 是我拿下的第一個江湖獎杯

聽見喊殺聲，狗弟急然回頭，眼神充滿了恐懼。他看見了我吳敦，知道我有仇必報。知道我會打他砍他，直到他躺下為止。



那是我頭一回舞弄武士刀。原本以為刀鋒俐落，偷襲得手，肯定刀落人倒，電影不都是這樣拍的嗎？錯了，刀鋒再利，掃過身子，最多破皮見血，微不足道的輕傷，真要留下難忘的回憶，刀鋒一定要先壓上對方身子，順勢用力扯拉，上下左右都好。關鍵不在砍，而是拉扯，用對力才會皮破見肉又噴血。 狗弟的恐懼眼神，是我拿下的第一個江湖獎杯。但江南的茫然眼神，卻讓我接下來的人生完全變了調。

吳敦親口曝光走上幫派路真相，小學時候被霸凌，一位綽號「黑鵝」高中生霸氣罩他。「鬼見愁」綽號這樣來的。（圖／時報出版提供、翻攝自吳敦臉書）

