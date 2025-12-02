獨家》周丹薇舞台劇「見光死」不NG！郎祖筠、湯志偉全程盯場磨戲

「一代名模」周丹薇近日參與舞台劇《你的故事我的夢》演出。(照片/游定剛拍攝)

「一代名模」周丹薇近期參與全新舞台劇 《你的故事我的夢》，改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》。周丹薇在劇中一人分飾「汪家媽媽」與「姜家媽媽」二角，同時成了藝人隋棠、林雨宣、李千那的母親。她接受《中時新聞網》訪問親曝最大挑戰，「舞台劇『見光死』，絕對要一氣呵成。」

周丹薇坦言，舞台劇完全不同於以往拍戲，「見光死，沒有NG，每一秒都得一氣呵成。」在導演郎祖筠的細膩指導下，每句台詞、語氣都被重新打磨；同劇演員湯志偉也以多年豐富舞台經驗指導，讓排練過程既嚴謹又充滿收穫。

廣告 廣告

周丹薇坦言演出舞台劇最大挑戰「絕對要一氣呵成。」(照片/游定剛拍攝)

《你的故事我的夢》台北場演出完畢，12月13日午、晚場將在高雄衛武營國家歌劇院登場，周丹薇也透露演出結束後，明年計畫過完農曆年，她將再飛義大利進修琉璃藝術，並即將舉辦第三次琉璃個展，把旅遊生活累積的靈感化為全新創作。

更多中時新聞網報導

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像

西班牙爆非洲豬瘟 肉品禁輸台