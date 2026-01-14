獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答

記者施春美／台北報導

「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已經可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活與正常人無異。」

周杰倫向來是「熱血網球迷」，常被捕捉在大滿貫賽事場邊觀戰，也常於個人社群PO出打網球影片，今年更宣布要以業餘球員的身分，站上澳洲網球公開賽的比賽場地，挑戰澳網最新賽制「1分大滿貫」。

中華民國風濕病醫學會副秘書長、林口長庚過敏免疫風濕科醫師方耀凡，接受《三立新聞網》採訪時表示，周杰倫早年確實是重度僵直性脊椎炎患者，須服用極大量的止痛藥才能緩解疼痛，但2011年開始，僵直性脊椎炎已出現有效的藥物，可予以穩定控制、緩解症狀。

至於僵直性脊椎炎的治療，方耀凡表示，早期是針劑，後來出現口服藥物（小分子口服藥物），健保也有條件給付，患者愈早治療，愈有利於其關節活動度與生活品質。由於周杰倫很早即進行治療，其僵直性脊椎炎也獲得有效緩解。「畢竟，僵直性脊椎炎會導致關節沾黏、功能性損傷，造成不可逆的關節受損。」

方耀凡表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，需要長期追蹤治療，若骨頭產生沾黏或破壞後才尋求治療，之後的療效也會較差。此疾病的治療，主要以減輕疼痛及疲勞、避免關節破壞，最終目標仍以維持生活功能及生活品質為主。

