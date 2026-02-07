獨家／周蕙出道27年首攻蛋 自爆「財富自由」可退休

周蕙即將在四月舉行人生第一場小巨蛋演唱會。（圖／東森新聞）





出道27年的周蕙，即將在四月舉行人生第一場小巨蛋演唱會，過去曾經因為合約糾紛而差點消失在歌壇，現在的周蕙，狀態相當不錯，接受《EBC東森新聞》專訪還爆料，理財有道的她，其實已經「財富自由」，連退休要怎麼享樂，她都已經想好了！

美聲歌后周蕙出道27年，終於要在今年4月唱進小巨蛋，當年出道就走紅，周蕙的歌唱路卻走得很顛簸。

歌手周蕙：「我的開局開得很好，可是我的過程，卻走的比任何人都還艱難，我覺得這是一個心理狀態的轉折。」

歌手周蕙：「好想好好愛你，這一句話只能藏成秘密，關上窗外的雨，反覆觸碰你愛過的痕跡。」

2003年發行蕙兒絕版精選輯後，周蕙就身陷合約糾紛，無法公開演出，不少聽眾逐漸忘了她，她把自己鎖在家裡，演藝事業也形同按下停止健。

歌手周蕙：「我真的最糟最糟的時候，是我的提款卡插進那個ATM的機器，因為當年不能領百元鈔票，只有千元我領不出來，因為我裡面只剩幾百塊。」

最慘的時候，連保費都繳不出來，卻刺激周蕙埋頭研究理財，每個月精細分配收支，錢滾錢滾出自己的投資心法。

歌手周蕙：「海外工作可能結的是外幣，我就開一個外幣的戶頭，讓錢離你遠一點你就不會花它，我就會跟我的理專研究說，請問一下我最近可以買什麼，我可以很驕傲的說，我其實可以退休了。」

已經財富自由的她甚至還規劃好，退休後要怎麼玩。

歌手周蕙：「反正我也沒有結婚，我也沒有小孩，我也沒有要把資產留個任何人，我就把房子賣掉，去住在一個很棒的飯店裡，而且住飯店多好有人幫你打掃啊。」

現在的周蕙，唱歌是最快樂最自在的事，只想好好想愛自己，要在舞台上，呈現給歌迷最好的聲音。



