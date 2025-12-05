獨家／命名翻身？台灣鯛＝「優質化吳郭魚」糖醋、鹽烤、煲湯客人愛

所謂的台灣鯛，其實就是優質化改良品種的吳郭魚。（圖／東森新聞）





一場藥檢烏龍，讓台灣鯛被推到風口浪尖，也讓不少業者一度陷入恐慌。因為其實餐廳很多魚料理都是以台灣鯛為主體，而所謂的台灣鯛，其實就是優質化改良品種的吳郭魚，跟改良前比起來肉質更細嫩，土味也不會那麼重。

敲開外層鹽殼，鹽烤台灣鯛嫩到出水，再配上糖醋台灣鯛魚片，還有熱氣蒸騰、鮮味噴發，放進整尾台灣鯛的鮮魚湯。餐廳菜色隨處可見台灣鯛，甚至連這種料理方式也有。

台灣鯛除了做成各種魚湯料理，甚至還有標榜生食級的冷凍魚片，說可以做成刺身，不過吃起來真的好吃嗎？馬上吃一個看看。

雖然標榜生食級，但味道口感還是建議加熱吃更好吃。因為台灣鯛雖然俗稱「鯛」，但跟日本人沙西米很愛的「真鯛」可說是毫無關係。其實台灣鯛就是俗稱吳郭魚的優質化改良品種，肉質相對改良前細嫩彈牙，土味也不會那麼重。

台灣鯛魚湯業者Dennis：「一些印象會覺得台灣鯛有土味，但現在養殖技術進步，所以狀況來講，吳郭魚的狀態或腥味，相對來講都少非常多。」

雖然不少人聽到是吳郭魚，多少還是有些刻板印象，但據農業部統計，台灣鯛在2024年外銷量可是高達1.68萬公噸，金額高達1.77億台幣。這回爆發台灣鯛藥檢烏龍事件，也讓部分台灣鯛業者擔心生意無故受累，也紛紛公告自清。

美濃台灣鯛餐廳黃經理：「因為我們訂位最近都還滿多的，客人他們可能第一次來，所以他們會有一些疑慮，然後我們都會很有耐心地跟他們解釋，我們美濃這邊的魚，我們是用這邊的淡水魚，沒有用其他地方的。」

藥檢風波讓整個產業鏈一度掀起恐慌，也讓「台灣鯛就是吳郭魚」這件命名哲學再度掀起討論。

