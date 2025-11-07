獨家／命案翻轉？黃明志唯一脫罪策略曝光！內幕人士：恐變被動角色

娛樂中心／綜合報導

馬國警方將此案嫌疑人黃明志列為主要調查對象。（圖／翻攝自黃明志IG）

歌手黃明志於11月5日向馬來西亞警方投案，並被羈押6天以協助調查網紅謝侑芯在吉隆坡飯店浴缸內死亡案的情節。警方於其房間查獲疑似九顆藍色藥丸，並進行多項毒品與藥物反應檢測，據稱包括安非他命、甲基安非他命、氯胺酮、THC 等成分。而有業界相關人士指出，黃明志是有機會輕判脫身。

謝侑芯的屍檢報告須等3個月才有結果。（圖／翻攝自irisirisss900 IG）

馬來西亞警方已將此案從「意外死亡」重新定義為「謀殺調查」，但目前官方尚未將黃明志列為正式嫌疑人，只是進一步羈押以配合調查。毒理與解剖報告預計需約三個月才可能出爐，這段期間成為調查關鍵等待時間。

廣告 廣告

根據《三立新聞網》獨家訪問一位業界知情人士，他透露，黃明志目前認為自己唯一可用的脫身策略，就是「否認持有藥物」該人士指出：「如果他能證明他當時並未持有或使用藥物，那麼涉案的風險將大幅下降。」此外，該人士進一步提供一個有潛在轉向方向：「謝侑芯或許是從其在馬來西亞的友人處取得藥物，而非黃明志主動提供。」

黃明志涉毒又捲謀殺案，不過仍有唯一脫罪機會。（圖／翻攝自IG）

據其說，「現場若確是她自行或他人帶藥，再投入房間中使用，那黃明志的涉案角色將可能從主動變被動。」不過，此說法尚未被警方公開確認，只能列為調查中的假設之一。根據馬來西亞《危險毒品法令》（Dangerous Drugs Act 1952）相關條款，持有毒品（如安非他命、MDMA 類）被控“持有罪”（Section 39A(1)）者，最重可面臨最高 5 年監禁＋最多 9 下藤條鞭打。

使用毒品（如吸食或使用非法藥物）控罪（Section 15(1)(a)）則最重可判 監禁 2 年或罰款 RM5,000或兩者兼施。因此，若黃明志單純為「在同一空間持有／被查獲」藥物，而未被證實為販賣或供應者，最輕的刑期可能是監禁最多2年（若被定為使用罪）或至多5年（若被認定為持有罪）。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

黃明志遭控削價預算低到X北！製片怒嗆內幕 陶晶瑩出面說話了

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

黃明志爆游泳偷渡新加坡！傳偏愛第三性公關 經紀人不忍出面打臉了

黃明志企圖偷渡新加坡？國民黨議員稱「游泳只要2分鐘」 慘被大馬網打臉

