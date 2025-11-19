獨家》命理大師蔡上機險被「AI封戶」詐騙吞掉帳戶！假中信電郵殺到神壇門口 驚魂 30 秒揭露全台最新危機：騙子正盯著你！

命理界重量級大師蔡上機，近日遭遇一起「足以讓人半夜冷汗直流」的詐騙陷阱。本報獨家掌握，他收到一封偽裝成中國信託銀行的電子郵件，內容以冷冰冰、公文般的語氣警告：「您的帳戶疑似異常，AI 已啟動封戶程序，需於 24 小時內完成身份驗證。」一行字宛如金融死刑判決，逼得收件人瞬間陷入危機感。



蔡上機形容當下那幾秒：「就像有人站在你家門口，告訴你保險箱明天要被封死。」

詐騙信件逼真得連他都愣了一下。

信上還附上一個「看似無比官方」的連結。這個連結一旦點下去，就是落入詐騙集團預設好的黑洞，會要求你輸入帳號、代號、密碼——接著，只要按下確認，所有財產可能瞬間被洗光。

蔡上機驚呼，那一刻差一秒做錯，就可能從「命理師」變成「受害者」

蔡上機在點擊前「靈光一閃」察覺寄件人身分不對，他立刻改從中信 APP 登入。就在那瞬間，手機彈出官方紅色警語——「本行絕無以 Email 要求驗證！此為詐騙！」

那一刻，他心底只冒出一句：「太恐怖了！差一秒，我的存款就不是我的了。」

蔡上機收到仿中信銀的詐騙電郵，要求限時驗證並引導點擊假網頁。中信銀提醒，輸入帳密恐遭盜取存款。（圖/蔡上機提供）

他將整段歷程公開，就是希望民眾不要像他一樣經歷驚魂三十秒，更不要在恐慌中做出可能毀掉財務的一個點擊。

詐騙比你想像更可怕：利用「AI封戶恐懼」做心理控制

資安專家指出，這類詐騙不是普通釣魚，是「心理戰中的心理戰」——詐騙集團精準利用民眾近年對「銀行AI誤鎖戶」的恐懼，反向操作，讓你以為是銀行要封鎖帳戶，反而乖乖照著騙子的流程走。

簡單說：你越怕帳戶被封，就越容易把帳戶送到詐騙手裡。對方完全掌握人性弱點。

信件仿真到極致：假中信 Logo、假系統通知、假客服語氣，「這封信，幾乎能騙過任何人」蔡上機驚嘆。

本刊調查發現該詐騙信件具以下特徵：

．寄件人偽裝成 CTBC 官方信箱

．內容語氣冷到像銀行法務函

．主打「AI偵測異常」「立即驗證」

．限時 24 小時施壓

．附上高度仿真登入頁

資安專家林書立教授直言：「這不是詐騙，是複製官方流程的高仿真陷阱。」

更駭人的是，受害者輸入資料後，系統會立即轉送至駭客端監控後台，盜領可在數十秒內完成。

中信銀行急喊話：「看到 Email 要你驗證＝百分之百是詐騙」，銀行表示：該行從不寄 Email 要求帳密與登入，也從不會用『24 小時內』等語恐嚇客戶。」

警政署更提醒，只要收到這種信，不點、不輸入、不相信——才是唯一能保命的方法。

蔡上機呼籲：「我差點中招，你也一定要小心。現在詐騙不是找弱點，是攻擊所有人。」

警方與資安團隊提醒警告：

這波假銀行 AI 封戶詐騙正在全台擴散，背後疑似是跨境集團操盤，攻擊對象不是老人，而是所有有網銀、會使用手機的民眾。下一封寄到你信箱的郵件，可能跟蔡上機那封一模一樣。下一位差一秒就全軍覆沒的人，可能就是此刻讀完這篇報導的你。

