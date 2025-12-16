獨家／咚咚咚！騎「水溝路」通勤超崩潰 震到龍頭抓不穩

排水溝就在車道正中央。（圖／東森新聞）





怎麼會有排水溝就在車道正中央？不只水溝蓋凹突不平，水泥和柏油鋪面交接處也是讓民眾騎車騎的險象環生，這是在高雄澄清路，大約有500公尺的路段出現這樣的奇特車道，原來這裡正在蓋捷運黃線，為了維持車道數不得已的作法，鋪平又怕影響排水，只能跟市民說抱歉，施工陣痛期的這幾年，大家騎機車經過得慢一點。

機車騎士：「危險有點震，路很陡餒，水溝蓋太多了啦，怎麼騎啊。」

機車騎士閃不過，一路咚咚咚，有如在騎越野車般，這一段「水溝路」真的讓人越騎越火大。機車騎士：「小心小心，危險危險，慢慢騎有點危險，小心。」

每間隔一公尺就出現一個水溝蓋，排水溝就在車道正中央，水泥鋪面和柏油鋪面交界處不平，稍微騎快一點，不只感受到劇烈顛簸，還很有可能一不小心就打滑。

機車騎士：「路就改變，不像以前這麼好騎了啊，陣痛期嘛，政府要這樣規劃，老百姓也不能不接受啊。」

機車騎士：「就是不好騎，凹凸不平。」

這一段澄清路之所以會變得這麼難騎，就是因為這裡正在施作捷運黃線的工程，這一段交通黑暗期引發民怨。

高雄捷運黃線的分支會經過澄清路，一共有Y16、Y17、Y18三個站點，雖然捷運蓋的是地下站體，不過還是要從表面開挖，為了維持原車道數，必須拓寬車道削減人行道，但這也導致約500公尺水泥鋪面的排水溝成為車道一部分。汽機車經過輪胎大力跳動，尤其是機車族更有感，震到龍頭都快抓不穩。

高雄市捷運局副局長王正一：「捷運局已經透過加裝降噪的橡膠墊防滑塗料，還有水溝蓋周邊進行的刨鋪修繕，我們希望能夠來提高行車的安全，降低車輛的震動，也改善機車騎士輪胎跳動的情況。」

臨時車道要再鋪設一層柏油，或在水溝蓋上加蓋軟墊，都有一定難度，因為這樣很有可能會導致排水不通。用路人經過只能自己減速慢行，盡量避開水溝蓋，像是蓋捷運這樣的大型工程，交通陣痛期都是按年計算，用路人儘管無奈還是得再忍忍，受不了就只能繞道。

