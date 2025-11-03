獨家／員工被關精神科8天 雇主怒轟迦樂：為健保費

民眾被關第四天，雇主老闆就找到她了，但到了迦樂醫院卻吃了閉門羹，迦樂不放人。（示意圖／東森新聞）





屏東一家民宿的女管家柯小姐休假在民宿內喝酒，後來身體不舒服，走路到派出所求助，警方叫來救護車，女管家告知有神經痛病史，之後昏倒了，醒來後已經躺在精神專科迦樂醫院床上，被餵鎮定藥物、兩度毆打，待了八天七夜，沒人相信她精神沒問題，最後是雇主回國循線找到人，八天恐怖遭遇，女管家驗傷要告傷害跟妨害自由，至於警消回應按程序通報，經評估才送迦樂醫院。

其實柯小姐被關第四天，雇主老闆就找到她了，但到了迦樂醫院卻吃了閉門羹，迦樂不放人，堅持要做完十四天療程，張老闆大罵這根本是要賺健保費。另一個可疑點是，迦樂今天在《EBC東森新聞》記者逼問下，才坦承只打了一通電話要連絡柯小姐親友，但沒人接就算了，這看在心理復健專家眼裡，根本是不合程序，也讓柯小姐親友更加質疑，迦樂是強押人。

柯小姐雇主張老闆：「就因為那個啊，健保給付啊，不然哩他沒有別的理由啊，他私人的醫院餒，他憑啥不能給我領（人），憑啥不能讓我會客。」

張老闆不懂，為什麼親友要來接柯小姐住院，醫院不放人，堅持要做完十四天的療程，質疑迦樂根本在搶健保費。

柯小姐雇主張老闆：「我們上8天，他就給你領走快5萬啊，我看第一張就4萬1千多啊，我還付了5千多塊啦。」

讓當事人和親友最不滿的就是，柯小姐人進到迦樂完全和外界斷聯，柯小姐指控迦樂不給打電話，比受刑人還不如。

迦樂完全否認，但在《EBC東森新聞》記者追問下，迦樂坦承並沒有幫忙連絡到柯小姐的親友。

迦樂醫院負責人：「那個有打到那個她的大尖山飯店，（啊有跟誰通到電話），就沒有人接啊，（所以說沒有聯絡到任何人），對。」

台灣社會心理復健協會祕書長滕西華：「通知就是一定要送達嘛，就是一定要連絡上人嘛，那如果院方自己打電話不行，病人清醒的時候可以讓病人自己打啊，再不然也可以通報主管機關，按照精神衛生法，衛生局也可以協請警察局，找到這病人的家屬。」

警消遇到疑似精神衛生個案要轉介當地安心專線，讓專家評估是否收治，確認收治院方必須3天內提出鑑定報告，委外單位4天內答覆，病人是否繼續收治，但這次幫柯小姐評估的安心專線就是迦樂醫院，而且被認定是自願就醫，不需以上流程，但柯小姐卻不能自己決定出院，連老闆都找上醫院，迦樂還是不放人。

台灣社會心理復健協會祕書長滕西華：「（病人）能夠自我意識表達清楚底下，可以在任何時間要求要自動出院，醫院是不可以無故阻攔的。」

迦樂醫院強調，柯小姐並沒有表達想要出院，但詢問所謂的療程也說不清楚，當事人質疑的任何問題，完全得不到正面答案，柯小姐到底為什麼要被關八天，專家也呼籲衛福部盡速介入調查。