獨家》唐玲抗癌後再陷危機！自揭糖尿病「初期警訊」

女星唐玲罹胃癌4期後，近日又確診糖尿病前期。(照片/游定剛拍攝)

女星唐玲2019年罹患胃癌第四期，歷經癌細胞轉移、8次化療，切除三分之二的胃，甚至摘除子宮與卵巢，抗癌之路艱辛。如今，近日她又被醫師告知，確診糖尿病前期，身體健康再度亮起紅燈。

唐玲向《中時新聞網》透露，自己手腳末梢經常發麻、視力出現異常、皮膚也常搔癢，一度以為只是化療副作用。然而，進一步檢測糖化血色素後，才發現血糖偏高，正式踏入糖尿病前期。她也表示，「自己過去因工作壓力大，常透過甜食紓壓，甚至一次吃掉一大桶冰淇淋或甜湯，全糖飲料更是每天必備，真是太開心了！」

唐玲透露過去會靠吃大量甜食來紓壓。(照片/游定剛拍攝)

「糖尿病很可怕，後期可能會截肢、洗腎外，恐怕還會失明，人生是會很辛苦的。」面對健康變化，唐玲開始積極調整生活作息與飲食，嚴格控糖，並搭配運動，希望在糖尿病尚未惡化前逆轉健康。她感嘆，每個器官都是不可或缺的，經歷癌症與多次手術後，身體的每一個警訊都值得重視。

