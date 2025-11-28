獨家／問題學生的神逆轉！「墊底辣妹」本尊現況曝 親揭2原因喜歡台灣

記者張雅筑／採訪報導

日本勵志電影《墊底辣妹》，改編自真人真事，講述高中成績墊底的少女小林沙耶加，靠著老師的指導與自身努力，最終考上日本知名私立大學的感人故事。影片不僅呈現努力與堅持的力量，也啟發觀眾思考自我成長與教育的意義。（圖／小林さやかIG授權提供）

10年前掀起熱議的日本勵志電影《墊底辣妹》，改編自真人真事，講述一名高中叛逆少女小林沙耶加（小林さやか），在補習班恩師坪田信貴的指導與自身努力下，從全校墊底逆轉，最後考上知名私立大學——慶應義塾大學的感人故事。本尊小林沙耶加接受《三立新聞網》採訪時，不僅分享那段經歷，也談及自己對教育的看法和對台灣的印象。她表示，自己在10年前曾來過台灣，非常喜歡台灣，不論是美食還是人文，讓她印象深刻也期待再訪。

電影《墊底辣妹》的主角原型小林沙耶加（小林さやか），她表示，自己在約18年前，在學校是名「問題學生」，找不到學習的意義，也不願遵守校規，「我那時可以說是，後段班的問題少女、問題小孩。」但所幸小林沙耶在媽媽幫她找補習班，遇到了坪田信貴老師，就此改變了她的人生，「遇到老師後，我才開始理解學習的意義與樂趣，並開始努力讀書。」

小林沙耶加表示，因為遇到了補習班恩師坪田信貴老師，讓她原本一塌糊塗的人生開始有了方向，最重要是找到學習的意義與目標。（圖／小林さやかIG授權提供）

從原本的墊底生，明明就讀高二卻只有小學四年級的程度，甚至被校長辱罵是「學校之恥」的小林沙耶加，歷經一年半的努力，她不僅學習能力大幅提升，成績更是從墊底慢慢名列前茅，最後考上日本知名私立慶應大學。這神逆轉的結果，不僅跌破許多人的眼鏡，也成為勵志佳話，證明了努力與堅持的力量可以超越一切限制。

採訪時，小林沙耶加選擇在紐約布魯克林的街景中拍攝。她表示，自己自2019年起重新思考學習的意義，不再只是為了成績或升學，而是希望真正理解知識的價值，並探索如何將所學應用於生活與研究中。經過一番努力後，她成功申請上哥倫比亞大學教育研究所，於去（2024）年順利畢業取得碩士學位。小林沙耶加說，自己在美國求學的過程是人生的新挑戰，談及為什麼會想赴美進修呢？她表示：「當我的故事變得有名時，有人認為我只是天生聰明，但我認為自己更多是受到環境幫助。希望用科學方法證明，每個人都有可能做到這件事。」

小林沙耶加2022年赴美進修，她在哥倫比亞大學教育研究所就讀碩士，原因是，「有人認為我只是天生聰明，但我認為自己更多是受到環境幫助。希望用科學方法證明，每個人都有可能做到這件事。」（圖／受訪者提供）

談及自己的故事與對教育的看法，小林沙耶加謙虛表示，對台灣與日本教育的差異，她還了解不夠，所以無法提供具體建議，不過，自己認為一個普遍重要的概念是：「自我肯定感（self-esteem）：知道自己有價值，重視自己。面對挑戰需要勇氣，如果不相信自己，難以迎接新挑戰。」她補充道，在日本，孩子的自我肯定感普遍偏低，所以她也以此作為研究主題之一，如果台灣孩子的自我肯定感也低，可能與環境有關。

若缺乏自信、自我肯定感也低的話，該怎麼辦呢？小林沙耶加建議，可以透過小挑戰訓練自己，像是從日常小事開始，嘗試每天能做到的事情，一點一點建立對自己的信任與自信，不要在做之前就覺得自己做不到，要勇於嘗試！

至於對台灣的印象，小林沙耶加表示，自己在大約10年前時曾到台灣一次，對台灣的印象非常好，喜歡的原因有兩個，分別為：食物非常美味，特別是小籠包，在日本也很受歡迎，所以想親自品嚐正宗的味道；台灣人對日本人非常友善，讓她度過了一段舒適愉快的旅行，留下了深刻印象。

去年於哥倫比亞大學教育研究所畢業並取得碩士學位的小林沙耶加，今年創立了 「AGAL株式会社」，致力於透過教育與心態訓練，幫助成年人和學生重拾自信、勇於挑戰自己的人生目標。她希望將自己從「墊底辣妹」到名校逆轉的經歷，結合教育理論與實務經驗，打造可實踐的學習與成長方法，鼓勵更多人突破心理障礙、實現潛能。（圖／小林さやかIG授權提供）

小林沙耶加最後熱情表示：「我非常期待再次造訪台灣，尤其想品嚐正宗的小籠包。更希望能去當地人喜愛的地方，而不是旅遊書上的熱門景點，如果有推薦，也希望大家告訴我。」她說，未來若有機會，希望能在台灣與大家見面，不僅享受旅遊，也能分享自己的學習經驗與故事。

