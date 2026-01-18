獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋

記者蕭翰弦／綜合報導

中信兄弟啦啦隊成員牛奶近日揭露自己車底遭不明人士安裝GPS定位器。（圖／翻攝自IG @milk821125 IG）

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 成員牛奶（王儷潔），以甜美外型與親和力累積超過30萬名粉絲，近日卻親自揭露，她的座車竟在毫不知情的情況下，遭人偷偷私下在車底安裝GPS 定位器，且時間長達一年以上，直到送修保養才意外證實，而她也事後報警，並心有餘悸透露自己的看法。

牛奶接受《三立新聞網》獨家專訪，坦言事件會被發現完全是巧合，早在去年9月就曾隱約發覺不對勁，由於那幾天下雨，讓她感覺車底好像怪怪的：「那時覺得車子底盤好像撞到石頭，所以下車檢查車身有發現一個垂吊物品，以為是車子零件，但沒有想太多，現在回想起來才知道不單純。」

牛奶展示遭安裝的定位器並且報警。（圖／翻攝自Threads）

「直到送車去車廠保養時，技師檢查底盤發覺不太對勁，發現多了這一顆奇怪的裝置。」當下她整個人愣住，「我真的不知道被定位多久了，也不想不出是誰做了這種事」，第一時間只感到恐懼不安。由於工作關係，她長期往返台北、台中兩地，「啦啦隊排練大多在台北，回到台中一定是自己開車代步，開車幾乎成為每天生活的一部分」，得知行蹤可能長期被掌握，讓她相當害怕。

談及是否與私生飯有關，牛奶謹慎地表示：「我沒有奇怪的粉絲，也想不到有交惡的粉絲。」不過她表示過去曾發生一件事，讓她現在格外警惕，「有一次進球場時，有其他粉絲跟我說，他知道我的車是哪一台」。而且自己平常習慣將聯絡電話放在車前，「有粉絲還測試看看能不能加到我 LINE」，當時只發現有新加的帳號，並未意識到可能潛藏風險。

牛奶感謝警方熱心協助，並掃描車內是否還有異常。（圖／翻攝自IG @milk821125 IG）

牛奶也提到警局報案處理進度，她轉述警方說法：「警察在檢查後告訴我，發現那個GPS定位器為大陸製造，目前正嘗試進行比對指紋，不排除可以從購物產地與來源資訊進一步調查」，目前將請警方協助全面掃描車輛，確保是否還有其他異常裝置。她也提到，「住家附近的議員有關心，詢問我需不需要幫忙，警方也熱心協助我完成筆錄，讓我安心不少」。

回顧整起事件，牛奶仍難掩不安，「現在只希望事情能盡快釐清，最重要的是能確保自己的人身安全」。她也希望藉由公開自身經驗，提醒單身女子要多留意生活細節。

