獨家／喊價1單2萬！「代辦扣牌」利潤大 拉親友一起賺

台中市警方爆出圖利案，許姓員警等12人涉嫌和17名代辦業者合作，開立假罰單，讓業者大鑽漏洞，把車主的牌照從吊扣變吊銷，讓154位車主可以立即重新申請牌照上路，圖利金額超過4400萬。檢方偵查終結，將29人依貪污罪起訴，當時涉案的12名員警被記過調職，遭起訴後被停職。

但隨便在網路一搜，還是很多網頁標榜「專業代辦超速扣牌」，酒駕、毒駕都可以，讓你重返駕駛座，還聲稱合法，但這些通通都是違法的。很多代辦業者都是開汽車修配廠，做一單至少2萬元，大多用喊價的，全台幾千件，一天就破千萬元，利潤相當龐大。所以這次檢方查到的修配廠有些已經歇業，專做代辦，甚至拉親友一起賺。

網路隨便打關鍵字「扣牌代辦」，馬上就跳出一堆官網或臉書頁面，廣告詞寫著超速、酒駕、毒駕、危險駕駛扣牌專業處理，全台都能辦，經手破千台車，甚至還聲稱合法，但這些都是違法行業，有些違規車主就是這樣找上業者。

知情人士：「通常代辦業者對接的人，通常會是二手車商跟修配廠，或者是新車業務或二手車的業務，他們就是故意開出去，讓（警察）他們開單。」

知情人士透露，車主知道自己違規要被扣牌了，找車行業者協助，業者自己開著違規車上路，同時找熟識的警察給人情壓力，要他們開罰單開重一點，免扣牌吊銷後直接換牌。代辦好賺到關掉車行，但中檢調查，違法過程車主都不知情，警察也沒收賄，17名代辦業者不法所得共288萬9850元。

知情人士：「因為那個行情隨人開，那時候收到很高，處理一件可以收到好幾萬，一件2萬元啦，整個全台灣一天就幾千件了，那個利潤很驚人。」

網路扣牌代辦那麼多，就知道利益有多龐大，從吊銷變吊扣，按件計酬每單約2萬元，全台上千業者，一天至少賺上千萬元。

被檢方查出的台中業者，其中一間廖男開的車行已經歇業，原本經營汽車修配從妹妹、妹夫、妹妹的2個女兒，還有一個員工，都在做代辦業務，另外2間車行業者，兩兄弟跟媽媽做修配，是媳婦跟她兒子在做代辦，17位代辦業者幾乎都是親友一起賺。

知情人士：「就是代辦業者全攬了嘛，他就是為了要製造斷點，代辦業者把責任全攬啊，他沒有必要再去把他客人拉出來。」

業者之前鑽的法律漏洞，交通部已在2年前就修法，違規車當場移置保管扣牌照，牌照遭吊銷或註銷者須滿6個月，公路主管機關檢驗合格後才能再請領牌照，吊扣期間改吊銷罰單的事，現在不可能會有了。

