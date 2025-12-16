獨家／喜相逢掌廚人開新麵店！孫必成遭控「欠錢不還」 親友駁

台北最難訂私廚「喜相逢麵館」掌廚人孫必成被控欠錢不還。（圖／東森新聞）





台北最難訂私廚「喜相逢麵館」，去年因為輝達執行長黃仁勳去用餐再度備受矚目，而傳出在10月底熄燈後，目前推出全新品牌「孫麵店」。沒想到店都還沒開幕，就有網友指控掌廚人孫必成欠錢不還，也引來其他網友批評怎麼還開新品牌？但孫必成親友出面反駁，孫必成只是連帶保證人。

被稱為台北最難訂私廚的「喜相逢麵館」以全新品牌亮相，即將開幕營業，現場也擺滿了來自餐飲，還有政治等各界的祝賀花籃。人員進出整理開幕備戰，新品牌「孫麵店」受矚目，就是搭著「喜相逢」名號，但掌廚人孫必成卻遭指控欠錢不還。

有網友貼出2002年判決書，原告為華南銀行，提及孫必成對過去經營的「上彬行」公司債務負連帶清償責任，應給付175萬元。網友質疑上彬行關掉是故意破產，其他網友批評，欠錢不還還開新品牌。但疑似孫必成的太太在貼文留言沒有欠錢，事實是孫先生被合夥人設計了一場騙局。

孫麵店掌廚人孫必成友人：「財務的進出是由財務部負責，但是事實上對這個款項，他（孫必成）也不是那麼了解，這個人（爆料人）要對的是公司，而不是對個人，這個放謠言的這一個人，他明明就是只是想要詆毀孫哥他後面的所有生意。新的這個麵館據我了解，是孫哥跟新的投資人一起所成立的，跟2000年跟之前，都已經20幾年前，是八竿子打不著的事情。」

親友強調，孫必成對判決書一案不知情，也沒有被傳喚，但喜相逢過往黑歷史也一一被挖出。原本的喜相逢麵館在10月底熄燈，現在已經看不到招牌，不過在結束營業之前，這家店也曾爆發出多起爭議。

事實上，喜相逢2023年就撤下招牌，接客才拉上鐵門，加上幾乎都是政商名流造訪，有錢還不一定吃得到，為了訂位，據傳還有人送老闆娘名牌包。去年還涉嫌逃漏稅，網友分享每人要價8000元，喜相逢每年賺數千萬卻沒開發票。還有人抱怨兩度跟業者確認訂位，當天到了喜相逢卻被說沒訂位，讓他痛批有大咖包場，你要取消至少也打個電話，害人白跑一趟。

輝達執行長黃仁勳vs.廣達董事長林百里（2024.06）：「不好意思，（沒關係沒關係），見到你真好。」

黃仁勳、林百里等人都曾是喜相逢座上賓，人氣更高聲量更旺，如今掌廚人開了新品牌，過去爭議再度被翻出。

