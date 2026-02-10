獨家／喜鵲迎春！板橋百貨「招牌y字」現巨大鳥巢

百貨玻璃帷幕外有喜鵲築巢。（圖／東森新聞）





街頭奇景出現在板橋！百貨公司外牆上的巨大招牌出現壯觀鳥巢，鳥類專家看過影片後表示，築巢的鳥是喜鵲，雖然鳥不大，但巢很大，是喜鵲的習性之一。

玻璃帷幕外牆上黑黑的一大塊，不是髒了，而是鳥巢；仔細看，附近就有兩隻腹部白色，還有長長尾巴的喜鵲，小小兩隻鳥，巢怎麼會這麼大？

北市野鳥學會專家表示，喜鵲的習性就是如此，築巢初期如果鳥巢的結構穩定度不足，會透過持續補強和擴建，來增加整體支撐性，因此巢體的外觀會逐漸增大。

專家也強調，以喜鵲來說，這個鳥巢沒有特別巨大，也不是因為鳥巢在外牆Y字招牌的尾端，才看起來特別，本來就是喜鵲常見的築巢特性。

百貨業者則表示，後續會請外牆清潔廠商來處理，而這也不是首次有喜鵲來築巢，先前已經處理兩次。不過，過年前有喜鵲來蓋豪宅，也是「喜鵲迎春」的好兆頭。

