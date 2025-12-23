獨家／嗨完迅速回家睡！快筆記北市跨年「最順」散場路線

《EBC東森新聞》特別整理出跨年「最順」的散場路線。（圖／東森新聞）





倒數一週就要跨年，如何出門嗨完快速回家補眠？《EBC東森新聞》特別整理出「最順」的散場路線。如果你是要去大巨蛋看蔡依林演唱會的歌迷，記得大巨蛋共有7個出入口，將實施管制通行。若演唱會在晚間10點半結束，你還想前往市府參加跨年晚會，用走的反而會最快；但如果只想趕快搭捷運回家，建議走到南京三民站或台北小巨蛋站，搭乘捷運綠線，才能避開人潮。

天后蔡依林12/31就要在大巨蛋開演唱會，當天晚上10點半會結束，但同時4萬人要離開大巨蛋，怎麼走最快呢？記住，看到花園綠廊絕對不能走，因為當天晚上會進行封閉管制。

如果你是想搭捷運的話，還有這條路線也不可行，連接大巨蛋和捷運站的地下連通道，當天晚上22時就會關閉。另外還有通往國父紀念館站5號出口的西M入口，也會在22時關閉管制。

為了避免演唱會人潮四散，導致散場速度變慢，大巨蛋的7個出入口將進行管制，避免大量人潮湧入捷運藍線，就是要引導民眾往上走、往外走，動線會更加順暢。

12月31日如果你不想在捷運藍線上人擠人，北市府也規劃，可以走大約20分鐘到南京三民站，或者台北小巨蛋站，搭乘捷運綠線還可以享有單趟車資免費。

不只票價有優惠，也能避開藍線可能出現的過站不停狀況。散場時段，整體運輸量能全面升級，還有接駁車協助疏運。

台北市交通局交通治理科科長朱宸佐：「市府規劃了3條接駁車路線，分別開往忠孝新生站、捷運公館站，以及捷運動物園站。遠雄這邊也有提供接駁車，從光復南路接駁到南京三民站。」

不過如果歌迷想聽完演唱會，再前往市府廣場倒數狂歡，就只能在捷運藍線稍微擠一擠，或者乾脆直接步行前往。跨年之夜人潮勢必湧現，如何最有效率迎接2026，看這條新聞就準沒錯。

