獨家／嘉大附小霸凌惡師不知收斂反提告 家長怒嗆：校園已變紅衛兵當家了嗎？

國立嘉義大學附設小學4名教師被控校園霸凌案風波愈演愈烈，近期有9位家長收到警方傳喚通知書，得知其中2位惡師提告誹謗、妨害名譽，家長怒批霸凌案已經過專家調查認定成立，但2人仍不知悔改，想以訟訴手段造成寒蟬效應，現在是「紅衛兵當家了嗎？」

嘉大附小今年6月傳出該校人事室主任遭4位老師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校另名許姓教師也被霸凌惡師、「全國教育產業總工會、以下簡稱全教產」在臉書公開個資，點名涉嫌霸凌。

許多學生家長得知全教產自扮上帝，憤憤難平、勇敢站出來聲援許姓老師，強調指控完全背離事實，巔倒是非，還送花到學校為他加油打氣。有學生家長氣不過在全教產官網留言，結果竟遭惡師提告，引發眾怒。

被告學生家長告訴本刊，霸凌惡師事後不知悔改，還找來全教產瞎挺，全教產竟受理已被認定為職場霸凌行為人的教師，改以「家長」身分投訴，再將砲口對準被認定為職場霸凌受害者的教師，進行片面且情緒化的攻擊與公審，完全背離教師工會的設立宗旨，自甘墮落成為特定人士遂行個人恩怨、報復同事的工具。

身為學生家長，這段時間的心情真的非常沉重和不安。原本把孩子交到嘉大附小，是基於對教育專業的信任，對老師品格的期待，更是對校園能成為孩子安全、正向成長場域的相信。但這4位老師在校園裡發生的事情，已動搖家長心中最基本的信念。

家長表示，這本該是一個反思與修正的起點，是大人為孩子做出負責任示範的時刻；但令人痛心的是，事情並沒有因此止步。惡師不但沒有收斂，反而透過全教產在網路上散播不實指控，公開攻擊校長、家長會長，讓整個校園陷入對立與紛亂。

更讓家長無法接受的是，全教產竟然在網路揭露許姓老師的姓名，公然誹謗孩子的導師，甚至將自己孩子當作鬥爭工具，在校事會議斷章取義、抹黑濫訴，更傳真到全國各國小校園辦公室。

陳姓、蘇姓2位老師到警察局提告這些為孩子與老師說話的家長，被告家長無奈地表示，我們不是要仇恨誰，也不是要無限放大衝突。身為家長，我們最在意的只有一件事，「孩子每天走進校園時，是否能感受到安心、尊重與公平。」

家長呼籲，相關單位應立即公布完整調查報告，說明霸凌真相。主管機關教育部國教署應指派專案小組，讓這些死不悔改教師滾出校園，不該冷眼旁觀，任由校方自生自滅，否則只會寒了眾多不敢發聲教師的心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

