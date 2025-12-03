獨家／嘉義大亨爺孫戀！第三者變「養女」奪2億遺產

嘉義顏姓地產大亨一段婚外情爺孫戀，原本的第三者最後竟成了「養女」。（圖／東森新聞）





宛如八點檔鄉土劇，卻在真實生活上演。嘉義一名顏姓地產大亨，在嘉義台南鬧區的精華路段擁有市值10億元的房地產，但他投資失利，又同時與多名女性談婚外情，財產敗光剩2億。今年91歲他因病去世，但遺產卻指名全給一位戴姓女子，地產大亨的3位子女看不下去，聯合控訴戴姓女子跟地產大亨大談40歲爺孫戀，從小三變成養女爭奪遺產。但戴姓女子全盤否認，反控是3名子女棄養父親，雙方互告對簿公堂。

嘉義顏姓地產大亨一段婚外情爺孫戀，原本的第三者最後竟成了「養女」，繼承2億元遺產，宛如八點檔鄉土劇，被家人聯合控訴曝了光。

廣告 廣告

顏姓地產大亨孫女：「一年多的會計，妳會跟你的老闆穿著內衣在老闆家的廚房，是正常員工跟老闆，還是所謂的情同父女的關係。」

顏姓大亨財力雄厚，父親是日治時期保正，四處土地都在鬧區精華地段，包括嘉義中山路白川町以及台南國華街白河，全盛時期名下財產市值10億元，出手大方，與多名女子關係良好。

顏姓地產大亨二兒子：「我們認知他是一個情婦，可是後來她利用一些不正當的方法，讓我爸爸收養她做養女，40幾歲變成養女。我爸爸過世了，她是唯一繼承人，給我爸爸寫一些存證信函，不孝啊怎麼樣的。」

婚外情一談數十年，顏姓大亨的前妻曾對戴姓女子提告，不過最後不起訴。102年，戴姓女子變成顏姓大亨的養女 ，91歲的大亨今年因病去世，遺囑將所有財產指定繼承給戴姓女子，讓子女極度不滿，指控父親的財產被騙走了。

顏姓地產大亨二兒子：「我逢年過節都有打電話給他，可是我爸爸行動就被她控制住。」

戴姓女子私下否認指控，強調自己跟顏姓大亨一直以來就是父女情深，並聲稱顏姓子女多年來都未關心父親，過年過節也不曾回來探望，甚至幾十年來都是她在照顧父親，直到今年病危去世後遺囑曝光，對方想爭奪遺產，才招來這些不實的指控。雙方各說各話，2億元的遺產究竟如何分配，多少證據說多少話，只能交給司法判斷。

更多東森新聞報導

稀飯最搭「豆棗」道地MIT 被拱應申請文化遺產

台灣人發明早餐神物「豆棗」還紅到日本 他讚：可申請文化遺產

手機密碼記得列遺囑 她到處碰壁崩潰喊：比遺產難解

