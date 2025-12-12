獨家／嘸停靠區難久等？司機憂危險「催學生下車」爆口角

客運司機和乘客爆發衝突。（圖／東森新聞）





桃園有民眾PO文，搭公車時目睹司機跟男學生大吵，疑似因為學生下車動作慢，雙方爆發口角。實際詢問客運公司，原來是因為男學生找不到悠遊卡，耽誤到下車時間，但偏偏那個路段沒有劃設公車停靠區，擔心發生危險，司機讓男學生別刷卡趕快下車，但男學生覺得自己被催促了，很不高興。我們進一步追查，發現這個路段本來就「路窄車多」，無法劃設公車停靠區，司機無法一等再等，雙方才產生爭執。

男同學已經下車，卻還跟司機吵個不停，他覺得運將態度差，運將則覺得他說不過，就拿態度來壓。

客運司機：「你在下車之前，不是應該先確認這個事情嗎？直接下車啦，我等不了你，我在路中間。」

到底在吵什麼，從客運上監視器畫面，當時這名學生早在前幾站，就已經按鈴要下車，卻疑似找不到悠遊卡，摸摸口袋沒有，還探頭探腦，走回原來的座位上找，但司機可等不了他。

客運司機vs.學生：「（我等你多久？）有等很久嗎？（對，我等你等很久），沒有等很久啊，（我足足等了你30秒），有嗎？連10秒都不到。」

司機真的等不了嗎？事發地點位於桃園平鎮，金陵路四段上，非尖峰時段，車流量就很大，卻只有兩線道能通行，根本沒有其他位置再劃設公車停車區域。公車司機通常會提醒，希望乘客上下車，速度要加快，以免影響後方車輛。

非當事民眾：「我覺得有時候，不是小朋友動作慢，你這樣子下車的情況下，這麼多人這樣子，其實本來就會耽誤一點時間。」

有民眾認為，不能全都怪學生，但也有人覺得，司機挨罵很委屈，應該把公車停靠區規劃好，避免再生事端。

客運公司總經理潘偉南：「這個部分會由主管機關，交通局或是監理站，邀集當地里長和客運公司等單位，現場會勘之後，再決定是不是要劃設公車停靠區。」

客運公司也很無奈，能不能劃設車格，他們無從決定，希望和乘客間雙方多點體諒，保障彼此行車安全。

