獨家／器捐中心爆宮鬥！李明哲遭控護航「地下執行長」 1年逼走過半同仁

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記者周佩怡／台北報導

器捐病主中心董事長、雙和醫院院長李明哲遭控違反組織分權原則，並數次未經查證指控員工。（圖／記者簡浩正攝影）

器捐中心日前深陷董事長李明哲失言風波，不料最近再爆內部爭議。多名員工向主管機關、監察人及相關單位提出陳情，內容涉及職場霸凌申訴、人事任用、考績評核、資訊封閉及決策流程等爭議，導致近1年多來超過一半員工離職、退休或異動，恐有影響政策執行品質之虞。

「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」（下稱器捐中心）為衛福部捐助設立的全國性衛生財團法人，肩負全國器官捐贈推廣、器官分配登錄及病人自主制度宣導任務，年度經費多來自政府補助。

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內部不具名人士表示，理應器捐中心應扮演主管機關政策研析、制度執行及公共溝通的重要輔助角色，但近年第一線同仁經常需在衛福部政策方向與中心高層不同意見之間進行協調，如同「開著兩台方向不同的車」。

例如李明哲回應陳堯俐器官仲介案時，竟呼籲政府應考慮放寬高度爭議的活體器官捐贈資格限制，不僅易讓社會大眾誤以爲政府政策方向出現混亂，也可能使器捐中心陷入「既是政策執行者，又是政策批判者」的角色衝突，在外界眼中，「究竟是討論制度改革，還是在為特定醫療體系或移植立場發聲？」

依一般法人治理原則，董事長負責董事會決策與監督，執行長負責組織日常營運管理。但據獨家取得的內部文件，多名員工質疑，器捐中心近年決策權逐漸集中於少數主管手中，從預算運用、人事聘任到採購事項，「連一塊錢的請購都要董事長本人同意」，不僅影響組織運作效率，執行長也缺乏獨立決策空間，「淪為橡皮圖章」，恐已出現董事長兼任經營者、監督者與決策者於一身的治理失衡問題。

借調主管惹議 員工質疑人事程序

不具名人士更指，去年李明哲由新北市某醫學中心借調至器捐中心擔任副執行長的P姓護理師，雖具器捐實務臨床背景，但缺乏組織經營管理經驗，卻迅速成為中心內部實質權力核心，部分法遵、經費、人事及業務執行等事項，未經正式跨組協調或完整討論，即逕行決定，「有如地下執行長、董事長的代言人」。

不具名人士並提及，近一年多來中心多項聘任案與該P姓護理師原服務體系人士有所關聯，引發任用程序公平性、利益衝突的質疑；另有員工質疑，部分職缺疑似出現量身打造條件、薪資認定及聘任程序不一致等情況。

不具名人士也表示，今年3月P姓護理師原屬的醫學中心，自行辦理器官捐贈家屬感恩餐會，該護理師以副執行長身份出席，並攜與其交好的3名員工，但實際承辦家屬關懷業務的人員反遭排除，因此質疑「到底是器捐中心支援醫院？還是借調主管利用公務資源私相授受？」

P姓護理師相關爭議尚未經主管機關正式認定，該護理師也自請於今年5月31日提前歸建，但不具名人士認為，其後續效應持續成為內部不滿的來源。

霸凌申訴案曝光 考績制度成控制工具？

器捐病主中心董事長李明哲遭控，未經調查指責同仁辱罵長官。（圖／器捐病主中心內部不具名人士提供）

除人事爭議外，不具名人士也指，職場霸凌已影響員工的工作環境與身心狀況，包括主管未經查證即認定同仁辱罵長官、公開點名特定單位人員、臨時調整座位與人力配置、以考績評核作為管理手段等。申訴資料亦指出，李明哲在群組中提及會將相關事件提報董事會討論，部分員工因此擔心日常工作對話遭過度檢視，進而產生心理壓力。

多名員工更認為，考績評語與工作表現無直接關聯，甚至帶有個人主觀色彩，例如影印機卡紙卻被指控「破壞公物」。也有員工被列入「私下辱罵長官」、「長期霸凌同事」等評語，但當事人均提出說明反駁，並要求提出具體事證及調查紀錄，「考績演變為組織控制工具，表達主管的喜惡，進而對？？產生實質影響。」

外部調查公正性受質疑 人員流動頻繁

器捐中心近年已有多起職場不法侵害及霸凌申訴案件進入正式程序，但不具名人士指出，外部調查委員與被申訴的P姓護理師來自相同醫療體系，兩人甚至在調查階段中相談甚歡，讓人質疑是否符合利益迴避原則，以及能否維持調查程序的客觀性與公信力。

不具名人士表示，以上種種讓正式員工規模約20餘人的器捐中心，近一年多來已有超過10人離職、退休或異動。在高度仰賴專業知識累積的組織中，人員頻繁流動恐增加業務銜接壓力，也可能影響政策推動與經驗傳承。

不具名人士表示，當一個肩負全國器捐、病主業務的公益法人，內部長期存在權力過度集中、制衡機制薄弱、申訴制度失效、人事爭議、角色定位與政府衝突等等問題時，受損的不只是組織內部基層同仁與醫療同仁之士氣，更是社會大眾對器官捐贈制度的信任。

器捐病主中心董事長李明哲遭控，以不實指控及誹謗，給予同仁低分考績。（圖／不具名人士提供）

器捐病主中心董事長李明哲遭控，未經充分討論，臨時調整座位及調動人力。（圖／不具名人士提供）

三立新聞網提醒您：

若遇不當對待，請撥打公司內部申訴專線或聯繫地方勞工局。

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

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