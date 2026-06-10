獨家／器捐董事長李明哲驚傳7月提前請辭 親筆信認了：內部有紛擾

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記者周佩怡／台北報導

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐中心）近期對外爭議不斷，如今再爆內部宮鬥疑雲。本報獨家取得董事長李明哲向全體董事提出的親筆辭呈，內容提到因「生涯規劃及對中心內部治理環境之現實考量」，決定辭去董事長及董事職務，自今年7月1日起生效。

根據本報獨家掌握，器捐中心多名員工近期向主管機關及監察人提出陳情，內容涉及職場不法侵害申訴、人事任用、考績評核及決策程序等事項。如今再爆李明哲早已於5月25日向全體董事提出請辭公文，並表示「本人因工作負荷及個人能力不足」，造成近期中心受主管機關責難及內部諸多紛擾，為避免影響中心長遠發展與業務推動，因此決定提前卸任。

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李明哲於請辭公文也寫，自擔任中心董事長以來，深感榮幸能與全體董監事及同仁共同致力於器捐與病主權益推廣，並感謝董事會的信任與支持，讓他能在任內推動相關業務。之後職務交接期間，將全力配合相關業務移交，確保中心運作穩定。

截至出稿前，李明哲尚未接記者電話回應內部宮鬥風波與提前請辭一事。

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