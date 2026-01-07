獨家／嚇壞！ 插畫家「馬克」小編露營開暖爐 褲子竟燒破洞

尼龍褲子被燒破一個洞，留下焦黑痕跡。（圖／翻攝自IG＠我是馬克）





天氣轉冷，許多人露營時都會自備暖爐取暖。但知名插畫家「馬克」的小編，因為沒注意好距離，褲子直接被燒破一個洞，讓他嚇得直呼「再也不敢冬天露營了」。服飾業者就透露，常見的羽絨外套、防風外套，大多是聚酯纖維或是尼龍，屬於易燃材質，如果太靠近高溫，就有燃燒風險。

露營到一半，尼龍褲子被燒破一個洞，留下焦黑痕跡，而正前方就是一個小暖爐。知名插畫家馬克的粉專小編歷經這驚險一瞬間，嚇得把照片PO網，說當時沒注意好距離，回過神來才發現歹誌大條。

知名插畫家馬克：「不算是單一事件，其實之前也有過，他（小編）是衣服都被燒焦了，其實他是不知道的，只是後來才發現怎麼褲子有點刺刺的。這我覺得，大概也是可能大家在冬天的時候常常，因為你要靠近暖爐，常會遇到的一些問題。」

事實上不只吹暖氣要注意，連吃鍋也得小心。只見灰色羽絨外套燒出一個拳頭大小的破洞，民眾當場傻眼，吃薑母鴨時，沒注意到桌子下的火爐，最後外套整件報廢。

其他薑母鴨業者就透露，為了避免慘況重演，都會在用餐區設置掛鉤，讓客人的外套有地方可以放，不會卡卡的又彆扭。服飾業者就說，防風、羽絨這兩種外套的材質，燃點比較低，因此靠近高溫的時候，得特別留意。

服飾業者張裕傑：「尤其是尼龍跟聚酯纖維這一塊，你如果燃燒的話，它的灰燼會黏著在身體，反而對皮膚的傷害很大。」

《EBC 東森新聞》用線香還有打火機實測，高溫之下，羽絨外套立刻燒出破洞，若是沒控制好距離，整件外套都有起火危機。

服飾業者張裕傑：「棉、麻、毛、絲這一塊，它就比較不會（融化黏皮膚），本身來說會化成灰燼，不會沾染到皮膚。」天冷取暖，衣服穿對、保持好適當距離，才不會讓危險找上門。

