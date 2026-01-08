獨家／嚇！兒玩夜市充氣床摔斷手開刀 母掉淚自責

記者王紹宇、朱怡蓉／台南報導

台南有家長帶著小孩逛夜市，結果小孩玩氣墊式的跳跳床，竟然摔到手斷送醫開刀。媽媽心疼表示，當天跳跳床很多小朋友玩，整張氣墊不斷晃動，兒子疑似爬上旁邊的設施沒抓好、摔到氣墊上，結果手就斷了。家長不打算求償，但PO文提醒其他人，玩這一類設施一定要注意。

小孩玩氣墊式的跳跳床，竟然摔到手斷送醫開刀。

家長呂小姐：「跨年我們要去哪裡？那天原本只是跨年夜。」

媽媽帶著小孩開心參加跨年，先到夜市吃東西，小孩被充氣跳跳床吸引，媽媽答應讓他玩了一下，幾分鐘後孩子哭著走出來，手抬不起來，送到醫院，才發現孩子的手骨折了。

家長呂小姐：「那個跳跳床上面有可以爬的，我兒子可能爬上去，然後小朋友都在跳，所以那個氣床一定都是在動的，他可能一個不穩掉下來，手去撐的時候，姿勢不對，就斷了，爬上去才掉下來，不是掉出去外面。」

看著受傷的孩子痛得大哭掙扎，媽媽眼淚也一直掉，跨年夜進手術室，出乎意料之外的行程，媽媽自責說孩子要玩充氣跳跳床，沒想到這暗藏危險。

家長呂小姐：「其他夜市的氣墊床，真的有比較多人在顧，而且也會警告小朋友一些危險動作，我們其實家長就要在旁邊看。」

家長口中夜市的跳跳床，其實是充氣城堡，平台上高低不同的挑戰，大小孩子蹦蹦跳跳放電。

孩子玩跳跳床，摔倒、手斷掉。

其他民眾：「存在著風險，然後感覺沒什麼安全措施。」

其他民眾：「我可能會考慮吧，如果說有疑慮的話，我就不會讓小朋友去玩。」

南市經發局市場處秘書彭凌峰：「如果發生意外，可以直接向遊戲業者提出理賠的需求，讓消費者在使用遊戲器材的時候更有保障。」

發生孩童遊戲意外的夜市，因為天氣冷跳跳床業者沒有營業。計畫周全的旅程，因為跳跳床意外變調，家長沒有打算提告賠償，但要提醒其他人，類似設施一定要緊盯，避免遺憾。

