獨家／囂張！解放軍長白山、鄭和軍艦貼我東部航行 挑釁我24浬

中共解放軍遠洋綜合實習艦隊日前通過我東部海域時，包括海軍綜合登陸艦長白山艦（舷號989）、遠洋航海訓練艦鄭和艦（舷號81）和3萬噸級的徐霞客號綜合保障艦「向前進1號」 （舷號88）以一路縱隊的方式，從東部外海通過，除貼著我24浬鄰接區海域外，甚至時而挑釁我24浬，囂張意味濃厚。

中國海軍989編隊搭載中國海軍工程大學、海軍航空大學的1500多名軍校學員和10多位名外籍軍事留學生，從11月15日從山東青島軍港起航，開始執行遠海綜合實習任務，並訪問越南、馬來西亞和印尼三國。航渡期間，來自海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「遊刃有餘」字樣，當時此張照片還刊登在網路上，迅速爆紅。

根據網路指出，「從從容容」、「遊刃有餘」是民進黨立法委員王世堅在擔任台北市議員時，質詢時任台北市長柯文哲的金句「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。此句還被中國大陸音樂博主王搏引用，並創作歌曲〈沒出息〉的歌詞，立即紅遍兩岸。

就在中國海軍989編隊出航在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「遊刃有餘」字樣後，展開對越南、馬來西亞、印尼3國的訪後，在返航時則以更囂張的方式向台灣挑釁。

據透露，中共989編隊則以長白山艦在前，中間是鄭和艦，隨後則是綜合保障艦「向前進1號」，呈一字縱隊的方式從台東外海貼著24浬的鄰接區北返，但其中包括長白山艦及鄭和艦只為噸位較向前進1號小，經常以試探性的方式想要跨越24浬，企圖進入我鄰接區海域，但都遭我海軍監控艦艇適時阻擋。

有國防部官員研判，中共解放軍很可能利用此次中共海軍工程大學和海軍航空大學的軍校學員，以台灣東部海岸山脈為背景的影像或影片，進行網路上的認知戰，但事實上，這三艘艦均未進入我24浬鄰接區海域。



