獨家》「四大金釵」開職籃新篇章！金世星嬌嗔：想在台灣結婚

金世星透過徵選會成功加盟，昨晚她初次登場，也給自己表現打85分。（圖／IG@111khz）

PLG職籃冠軍隊伍桃園領航猿，今年砸下重金找來金世星、金娜妍、金海莉、金裕娜組成「四大金釵」，為啦啦隊Pilots Crew開啟新篇章。其中，擁有可愛美顏，宛如兔寶寶的金世星竟語出驚人，希望能在台灣結婚，完成終身大事。

昨（29日）晚首次亮相的金世星，用中文大讚台灣的粉絲都對她們啦啦隊很熱情、很照顧，這也是她為何很喜歡台灣的原因。聊著聊著，金世星竟害羞談到未來的夢想，「我不知道這個可不可以說，但我未來想在台灣結婚！」

被問到是否有限定台灣對象，金世星毫不避諱地說，「都可以啊！要跟台灣男生女生也可以啊！」大讚台灣現今同性婚姻合法，因為在韓國幾乎永遠不太可能。

金海莉、金娜妍、金世星、金裕娜昨晚舉辦見面會。（圖／桃園領航猿球團提供）

細聊後，金世星坦言，其實早在幾年前就想要來台灣發展，無奈碰上疫情才因此作罷，如今終於完成小小的心願。談到對於初登場表現如何？金世星則給自己打了85分，自認還需要一點時間，習慣在台灣的應援氛圍，未來會更加努力認真。

值得一提的是，同公司的前輩李素泳、朴恩惠也都有來到現場，為金世星加油打氣，她也分享前輩們給她的建議，「妳想做什麼都可以，就是享受這個舞台瞬間」，要她好好享受台灣自由的應援文化。

平時沒有喝酒習慣的金世星，笑著透露賽前有粉絲送她酒，李素泳、朴恩惠也早已買好炸雞，在家裡等著她回來慶祝贏球。臉上表情藏不住喜悅，迫不及待要一邊喝酒、一邊吃著炸雞，享受在台灣的生活。

金海莉、金世星、金娜妍、金裕娜組成四大金釵。（圖／桃園領航猿球團提供）

