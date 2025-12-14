獨家／四黨合作備戰2026！時力宣布成立選對會 台灣基進回應了

即時中心／潘柏廷報導

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨4個本土在野政黨，今年（2025）9月初向外正式宣布共同合作，大抵採「選區不互踩」模式一同鎖定2026年的九合一選舉。由於時代力量今（14）日宣布成立選對會，同時聲明也說會與多個本土政黨及無黨籍夥伴合作，對此，台灣基進黨主席王興煥獨家接受《民視》訪問時也回應了！

針對時代力量今日宣布成立2026年選對會一事，王興煥獨家接受《民視》訪問表示，台灣基進已在今年11月成立選對會，這類組織是各黨內部機制，處理各自的提名事宜。

他也說，而由各政黨組成的「合作協調會議」則是處理政黨合作層面，例如避免選區重疊。

時代力量黨主席王婉諭。（圖／擷取自王婉諭臉書）

王興煥強調，透過政黨之間密集的協商，各黨選對會的提名結果，會遵守政黨合作協調會議的框架，不會違背他們已經擬定、即將公布的《行動綱領》，包括現任優先、選區不衝突等提名原則。

台灣基進黨主席王興煥。（圖／民視新聞資料照）

最後，王興煥也妙喻，就像四個家庭要聚餐，約好各家出兩道菜，菜色不能重複。每個家庭仍然是各自決定要出什麼菜，但會彼此協調不要重複。各黨選對會就是各家庭內部的廚房，但菜色的決定必須在「四家規約」的原則內進行。

