獨家／回憶殺！經典80年代神車追風、FZR雙缸碎鈔機

如今驗車只驗排氣量，但新法規跟舊車存在盲點。（圖／東森新聞）





四大天王「追風、王牌、R、FZR」，儘管事隔多年，現在還是有一群車迷鎖定老車購買整新，騎的是奔馳的回憶。而修車行業者也透露，現在買整新價10萬起，維修還得等半年，不過車迷還是會等，對他們來說，老車復古有型，騎起來特別時髦。

沒有看錯，這就是八零年代經典神車追風，當年重性能，打檔車騎的是速度，拼直線看誰更潮。

還有這一台騎了35年的神車，原廠烤漆已經泛黃，但看起來復古有型。YAMAHA追風系列，專屬的引擎聲響，一上路就會被懂得人圍觀，因為原廠已經停產，車主捨不得賣，對他來說，這是陪了他大半輩子的愛車。

廣告 廣告

追風機車車主蕭先生：「是樂趣吧，行駛當中要換檔啊、進檔退檔啊，塑料車子是方便而已，畢竟是沒什麼樂趣。」

車友的玩具還有HondaR，是王牌的下一代，同樣打檔車四大天王，當年可是由劉德華代言，買氣也很旺。還有這輛經典FZR雙缸碎鈔機，騎帥不騎快。

保養打檔車業者張先生：「因為那年代是性能至上，加速尾速那時候都拚直線的，我有一次騎去北宜，一群圍重機的大叔整群圍過來，他說追風耶，我年輕也騎這個。」

同樣打檔車經典還有DT越野車，是由王傑、郭富城代言，因為輪胎太大，還得挑人騎。現在如果要騎80年代經典老車，排隊維修至少得半年，整新價也要10萬起，還有驗車問題。

追風機車車主蕭先生：「因為現在原廠規定要有防燙蓋，可是他以前的車沒有這個規定，沒有這個設備啊，只好我們自己把它弄一個防燙蓋上去，這樣摸也不會燙。」

如今驗車只驗排氣量，但新法規跟舊車存在盲點，車友們騎的不是快，而是奔馳的回憶。

更多東森新聞報導

大苑子道歉了！最新聲明曝光 董事長親自向農友道歉

獨家／錯愕！華信班機飛金門「突折返」機長廣播：訊號異常

好市多黑五來了 500種商品攻略一次看

