獨家》「囤積嬤」住破舊車10年！突雙眼看不見 醫示警噩耗

71歲「囤積嬤」住在車上10年，今年9月雙眼視力突然模糊。(照片/游定剛拍攝)

一台破舊老車，車內堆滿雜物幾乎不透光，時不時有蟲隻竄出，景象令人怵目驚心。《中時新聞網》今年1月曾在繁華的西門町街頭直擊，一名來自雲林、現年71歲的黃女士，十多年前經歷重大車禍，導致身心受到重創，唯有窄小空間才能給她安全感，就這樣住在不到2坪的車裡長達十年。然而今年9月，一場突如其來的噩夢悄然逼近，黃女士眼前的世界漸漸失去焦點。

黃女士透露，兩個月前眼睛感到刺痛、癢，某天起床視力突然模糊看不清楚，趕緊到林口長庚急診，「醫生診斷一眼角膜有點破、另一眼角膜較薄，雙眼發炎情況嚴重，住院超過兩周、每天點眼藥，當被醫生告知『其中一隻眼角膜受損嚴重，恐要換眼角膜』，心情猶如晴天霹靂般。」

「囤積嬤」的破舊老車內堆滿雜物、家當，景象驚人。(照片/游定剛拍攝)

曾是中醫推拿師的黃女士沒有放棄，她開始每天按穴位、刺激反射區，希望能改善視力。她說：「現在眼睛好像有一點改善了，已經能接電話、出門買東西，不然先前要站半天、聽周遭聲音狀況才敢行動，醫生也叮囑不能開車。」

71歲「囤積嬤」曾領有新北市街頭藝人證照。(照片/游定剛拍攝)

視力受損，不只是眼前模糊的世界，日常生活處處充滿挑戰。黃女士感慨：「眼睛真的很重要，沒有眼睛，人生就像黑白的很痛苦，一定要好好照顧眼睛，現在不敢想下一步，只求視力趕快恢復。」失去視力，生活變得不便，不過黃女士沒有放棄人生，努力守住希望，光明很珍貴，眼睛承載的不只是看見，還有生活和尊嚴。

