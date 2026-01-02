獨家／困擾？連帽外套轉頭擋視線！新款噱頭加「軌道」

在帽子和外套接縫處加一條像軌道的拉鍊，讓轉頭時視線不被遮蔽。（圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團來襲，該怎麼保暖？洋蔥式穿搭要注意，內層的加熱衣穿一件就好，不是穿越多越暖！另外，最外層的外套要能夠防風，很多人也會選連帽外套，頭也保暖，但你有這樣的經驗嗎？左右擺頭時，視線會被帽子遮蔽。有業者推出，在帽子和外套接縫處，加一條像軌道的拉鍊，標榜擺頭時，帽子會跟著移動，成為噱頭。

比較兩款差異，一般連帽外套擺頭時帽子轉動幅度不大，但新推出的連帽外套，有一條像軌道的拉鍊，左擺右擺帽子跟著轉，視線不受遮蔽。

「一般的外套轉的話，就是卡在那裡，他（全視線外套）就是你可以聽得到那個軌道的聲音，是蠻溫暖的，我覺得還不錯。」

業者推出多功能外套，但價格考驗市場接受度，另外天冷上山追雪，保暖穿搭怎麼穿也很重要，不是穿越多越暖，服飾品牌分享洋蔥式穿搭，最內層衣服要能排汗，中層要穿保暖，最外層關鍵點是注重防風。服飾業者：「先用排汗或舒適的發熱衣，有保暖效果的，然後再搭一些針織外套，或是一些比較輕便的外套，讓我們在室內活動不會卡卡的，然後最後才是一個擋風的保暖外套。」

不少人也擔心，上山追雪氣溫比平地還低，發熱衣只穿一件，保暖效果可能不夠給力，疊穿兩件會更暖嗎？織品業者：「如果你穿兩件的話，另外一件根本沒有接觸到你的皮膚，他沒有辦法熱傳導，加速你的血液循環，產生熱能跟濕氣產生熱能，所以對你來說是沒有用的，他只會產生悶。」強烈冷氣團影響，外出騎車或上山追雪，保暖工作都得做好。

