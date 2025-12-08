獨家》困泰緬詐騙地獄半年重生！「小翁立友」自揭恐怖陰影

38歲「小翁立友」陳康岳右手留下被虐打的傷疤。(照片/游定剛拍攝)

擁有「小翁立友」稱號的38歲歌手陳康岳，2024年9月前往泰國洽公，卻意外落入詐騙集團陷阱，被人蛇集團多次轉賣，最終遭囚禁於泰緬邊界的詐騙園區長達半年。期間音訊全無，家人心急如焚。如今康岳已於今年3月平安返台，他接受《中時新聞網》專訪坦言，罹患創傷後壓力症候群，「每天凌晨3、4點都會被嚇醒。」恐怖夢魘至今揮之不去。

回憶長達半年的地獄生活，陳康岳仍語帶顫抖地說，園區內只要稍微出言不慎或動作太大，就會立刻遭毒打，「講話就可能被管理員用力呼巴掌，有人被打到行屍走肉，甚至昏倒，那裡完全是無政府狀態。」

「小翁立友」陳康岳遭泰緬詐騙囚禁半年死裡逃生，如今生活漸漸步上軌道。(照片/游定剛拍攝)

表面上，園區宿舍看似有冷氣、上下舖，一間約八坪擠8個人，一天還有四餐、分早晚班工作。然而真正的殘酷深藏在日常折磨裡。陳康岳說，園區的米沒有米香，「像合成假米」，菜色毫無味道；最痛苦的是每天凌晨3、4點會被管理員以冷水強行潑醒，再用冷氣機直吹。「當時氣溫只有10度，冷到骨頭都在痛，直到太陽升起才稍微暖一點。」

陳康岳能重回舞台開唱相當珍惜。(照片/游定剛拍攝)

然而噩夢還不只如此。某天台灣媒體大篇幅報導「小翁立友遭囚泰緬」的消息傳到園區，陳康岳立刻被懷疑想「搞事」。他無奈表示：「他們完全不聽我解釋，一陣拳打腳踢，直接把我關進小黑屋，三天只給我吃一餐。」等待救援日子遙遙無期，希望也逐漸被消磨，他以為自己活不了，甚至寫下遺書，「交代家裡的事，也寫了從沒跟父母說出口的愛。」

陳康岳(圖中黑衣者)今年3月順利返台，當時面容憔悴、暴瘦10多公斤。(中時資料照)

陳康岳最終透過魔術師好友王元照協助脫困，成功在今年3月返台。然而身心仍留下深刻傷痕。返台檢查後發現，他左側肋骨斷3根、右側1根，身體鬆懈後一度癱瘓整整一個月，「起床要去開房門我卻要花2分鐘。」他持續服用藥物治療創傷症候群，夜間驚醒仍無法避免。

歌手陳康岳還是名調音師，工作目前很穩定。(照片/游定剛拍攝)

談到這段恐怖旅程，陳康岳語氣沉穩卻充滿感悟：「經歷過生死，很多事已經不會去計較。平安回台、自由呼吸、能活著，就是最大的幸福。」

據了解，目前仍有逾300名台灣人受困泰緬詐騙園區。陳康岳坦言原本想幫忙協助營救，但風險極高，「只要有人被發現，就會立刻轉移，而且園區內有內鬼，外界根本很難介入。」他形容，那是一種外人無法想像的高壓世界，「當地人都告訴我：這輩子千萬不要再來了。」歷經囚禁、虐打與生死考驗後，陳康岳以驚人的求生意志死裡逃生。他深深感慨：「能活著回來，真的太好了。」

