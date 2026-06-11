獨家／國中籃球總教練涉「藤條」體罰5學生 遭記過

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北市一所國中籃球隊總教練，遭家長指控以藤條體罰學生，並對遲到學生進行罰款。（圖／東森新聞）





北市一所國中籃球隊總教練，遭家長指控以藤條體罰學生，並對遲到學生進行罰款。家長指出，孩子因長期訓練壓力過大罹患異位性皮膚炎，總教練卻在全隊面前進行言語數落。對此，教育局調查後認定不當對待屬實，已依規定給予行政懲處，校方也針對體罰及不當罰款部分記過處分。

該名總教練在球場上指導球員訓練，曾獲教育部體育署學校體育傳炬獎，如今卻遭家長質疑對學生態度不當。有家長以變音方式受訪指出，教練曾在全隊面前對孩子表示，你這個異位性皮膚炎是會死人的，你還不叫你爸帶你去看，並提到孩子因申請公假為球隊加油時，也遭到刁難。

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家長表示，孩子因訓練壓力導致異位性皮膚炎惡化，教練卻仍以言語施壓，並涉及體罰情形。另有多名小球員在家長同意下簽署切結書，指出曾親眼目睹隊友遭教練體罰，並希望學弟們能避免再度遭受體罰。

家長進一步表示，該教練涉及多起體罰事件，對此感到不解，質疑公部門處理方式，認為不應讓不當對待學生的教練持續留任。校方調查後認定，該名總教練曾以藤條體罰五名學生，並對球員進行罰款，已予以記過處分。

教育局表示，去年12月接獲家長檢舉後，立即督導學校啟動調查並完成校安通報，經認定不當對待屬實，已依規定完成行政懲處。至於後續處理，當事家長考量孩子學習狀況，直到畢業後才正式提出申訴，並表示唯一訴求為希望教練能正式道歉。

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