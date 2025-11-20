獨家／國光客運又傳欠薪？ 司機爆料：連輪胎、洗車耗材都沒錢！

財經中心／師瑞德報導

國光客運爆今年第三度欠薪，員工投訴月薪只領一半，資金鏈瀕臨斷裂。公司積欠銀行團高達30億元，內部更傳出車輛斷料、勞保欠繳等危機。公路總局雖緊急介入，強制調整虧損路線並承諾10億元轉型補助，但國光作為指標企業，其困境折射出疫後客運業面臨高鐵競爭與油價高漲的嚴峻生存考驗。（圖／國光客運）

國光客運再爆欠薪風波。有北部任職逾十年的員工在社群貼文指稱，公司11月發薪日僅先匯「一半薪水」卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；南部縮線後的資遣費仍未結清，甚至疑似發生勞保已扣款卻未繳交的狀況。該員工也憂心政府運價補貼延遲入帳，讓現金流壓力雪上加霜。

消息傳出來後，「國道客運公路市區遊覽車運輸聯誼會」留言區瞬間炸鍋，不少同業表示，「去統聯吧，從不欠薪資，遇到六、日都提早領喔」、「讓我想到前同事學長講的，國光輸光光，還好我離職了，沒想到，我的錢才拿一半」、「等政府補助款吧！老板是國光還是政府？都轉官股當公務員好了」、「快離開啊！不然會越來越領不到薪水！即將快過年，會不會年終也沒有了呢？」、「已經收掉南高屏路線，總公司也搬家了，還發不出薪水？」、「財政不好，早晚要倒閉，何不乾脆一點」。

廣告 廣告

這已經是今年為止，國光客運第三度傳出拖欠員工薪資，調查顯示，國光客運積欠銀行團高達30億元，月開銷逼近3億元，資金鏈瀕臨斷裂。公路總局介入調查後，計畫強制調整6條虧損路線，員工憂心裁員潮，乘客擔憂偏鄉交通斷炊。這波風暴不僅暴露疫後復甦遲緩，更凸顯私營客運面臨高鐵、台鐵夾擊的生存困境。

事件起源可溯至7月20日，國光本該發放薪資卻延至22日，員工控訴這是半年內第二次欠薪。員工投訴保全公司撤離、車輛斷料、班次減少，疑似營運斷鏈。公司內部氣氛低迷，駕駛員「抽班」現象嚴重，導致高峰期乘客等車時間延長。鏡週刊跟進調查，揭露國光欠銀行團30億元，月營運開銷逾3億元，雖勉強打平收入，但現金流嚴重不足，無法應付日常支出。

國光客運創立於1955年，長期壟斷台灣公路客運市場，擁有逾500條路線、車隊規模超過1,000輛，員工近2,000人。疫前年營收逾百億元，但COVID-19爆發後，乘客銳減逾30%，復甦遲緩。高鐵及台鐵捷運化競爭加劇，離峰時段一班車乘客不足5人，虧損路線高達20%。今周刊分析，補助金延遲撥款是壓垮駱駝的最後一根稻草，政府補助僅佔營收10%，遠低於疫前水準。

7月22日，公路總局緊急介入，召開會議要求國光補發薪資並補休。局長表示，已確認欠薪事實，將強制調整6條虧損路線，預計11月底公布名單，盼改善財務結構。國光回應，資金調整階段已補齊薪資，營運正常，但拒絕透露債務細節。公視新聞引述員工匿名爆料，「保全失聯、車輛缺油，感覺隨時要倒。」新頭殼報導，類似危機非首例，2024年國光曾因疫情補助爭議延薪，員工士氣低落。

危機擴大至8月19日，國光計畫停駛14條虧損路線，影響偏鄉如花蓮、台東偏遠山區，乘客轉乘選項有限。經濟日報估計，停駛將導致年損失5億元，員工恐面臨減班或裁員。公路總局強調，將監督轉型補助，確保公共運輸不中斷，但員工擔憂，「欠薪已成常態，誰敢留？」

這波危機折射台灣客運業困境。私營客運佔比逾70%，卻面臨油價上漲、人事成本年增5%、乘客轉高鐵趨勢。交通部數據顯示，2025年公路客運乘客量僅疫前80%，虧損企業達3成。國光作為指標企業，其命運牽動產業鏈，供應商已傳出催款壓力。專家分析，若無政府紓困，更多客運恐跟進倒閉。

面對質疑，國光董事長林繼山低調回應，「正積極尋求資金，感謝公路局支持。」公路總局承諾，11月底前完成路線調整，同時推動「客運轉型補助計畫」，預算10億元，助企業轉型電動巴士或觀光路線。員工則透過工會發聲，「欠薪解決了，未來呢？我們需要保障。」

國光客運爆今年第三度欠薪，員工投訴月薪只領一半，資金鏈瀕臨斷裂。公司積欠銀行團高達30億元，內部更傳出車輛斷料、勞保欠繳等危機。公路總局雖緊急介入，強制調整虧損路線並承諾 10 億元轉型補助，但國光作為指標企業，其困境折射出疫後客運業面臨高鐵競爭與油價高漲的嚴峻生存考驗。（圖／翻攝自「國道客運公路市區遊覽車運輸聯誼會」臉書）

國光客運爆今年第三度欠薪，員工投訴月薪只領一半，資金鏈瀕臨斷裂。公司積欠銀行團高達30億元，內部更傳出車輛斷料、勞保欠繳等危機。公路總局雖緊急介入，強制調整虧損路線並承諾10億元轉型補助，但國光作為指標企業，其困境折射出疫後客運業面臨高鐵競爭與油價高漲的嚴峻生存考驗。（圖／翻攝自Threads＠old_how00）

國光客運爆今年第三度欠薪，員工投訴月薪只領一半，資金鏈瀕臨斷裂。公司積欠銀行團高達30億元，內部更傳出車輛斷料、勞保欠繳等危機。公路總局雖緊急介入，強制調整虧損路線並承諾10億元轉型補助，但國光作為指標企業，其困境折射出疫後客運業面臨高鐵競爭與油價高漲的嚴峻生存考驗。（圖／翻攝自Threads＠old_how00）

更多三立新聞網報導

錢權大戰升溫！財政部：院版才有解 345億卡關、5638億舉債一次拆雷

搭機恐嚇空服員！機上滋擾又搬官威 關務署：黃姓課員二大過免職

惡修掏空4165億！行政院拍板財劃法修法 補中央財源黑洞

世紀施壓！川普提醒黃仁勳與台灣 該實踐軍令狀了！

