獨家／國光駕駛「上班穿恐龍裝」精神罷工！控3度欠薪、只拿50％

國光客運員工身穿橘色恐龍裝表達抗議。（圖／東森新聞）





國光客運已經第三度欠薪了，有員工穿恐龍裝出來控訴，所有人的薪水都只有匯一半，很多駕駛不滿直接罷工，導致脫班嚴重影響旅客。但除了薪水發不出來，還有人爆料，公司也付不出車輛維修金。

身穿橘色恐龍裝表達抗議，國光客運員工、夜班值勤駕駛不滿，公司已經第三次積欠薪水。國光客運駕駛林先生：「台北站、基隆站、金山站，我們收到的薪水都是在一半左右，導致一些我同期的學長，或者是後面進來的，都有點想要罷工。」

薪水沒到位，駕駛當然很火大，有人乾脆罷工不開，導致昨（20）日晚間11點多，台北往返基隆的1815D班次出現嚴重脫班，乘客只能無奈苦等一班又一班。

國光客運不只爆出欠薪，現在也沒有車輛維修金，很多駕駛不滿公司沒錢修車，像是最重要的輪胎，很多大客車的外圈胎輪已經都被磨平，公司卻罔顧安全，只說再撐一下。

駕駛爆料，很多車輛只要還能開，就不會進場維修，甚至有的狀況遭到破皮龜裂，早就該汰換。老員工無奈，很多零件都壞了大半天，也都沒人管，只能祈禱別出事。

國光客運駕駛：「高速公路會抽查這個胎紋，很多都超過安全的底線，所以很多司機都不敢再開，還會拆報廢車子的輪胎來換。」

從欠薪到維修，國光爭議連環爆，還有駕駛指控，連洗車用的洗衣粉都沒錢買、勞保扣錢卻沒繳勞保費，更離譜的是還私吞補助。

記者vs.國光客運駕駛：「（司機的運價補貼，不是8000塊嗎），但是公司卻把我們的8000塊，每個月的8000塊，分兩個月才給一次。」

對此國光客運回應，今（21）日將補足薪資差額，至於車輛維保離退作業等，將分期逐步改善。公總也依規處最高9萬元；至於台北監理所針對行車安全部分，強調過去查核沒問題，近期將再派員稽查，若不合格最高可處9萬元。

