獨家／國宅裸男「走秀」鄰嚇壞 出門得先看「監視器」

高雄市前鎮區中華五路一處國宅社區，一名年約30歲的男子三不五時就脫光光，全裸在樓層的公共走道走來走去，像是在走伸展台，讓同一層的鄰居相當困擾，特別是女住戶都很害怕，還加裝監視器。現在說要出門前，都要先看一下男子有沒有全裸跑出來才敢出門。

22號中午，男子全裸走在公共走道，他走一走看一看，又消失在監視器畫面裡，原來是回家去了，沒想到4小時後他又出現了。

當事國宅住戶：「出來會怕啊，怕說出來遇到這個沒穿衣服的。要出來之前，都要先看一下監視器，有沒有這一位先生。」

當事國宅住戶：「在家裡原本就都脫衣脫褲，你出來外面就不行。他這樣吵到我們左鄰右舍，他父親都不處理啊。」

其實國宅隔局都一樣，當時男子就是像這樣走在公共走道，把公共走道當成他的伸展台，三不五時全裸走來走去，也讓同一層的住戶非常困擾。

住戶說，男子年約30歲，跟父親同住，常常在家裡面大吼大叫，吵得鄰居不得安寧外，甚至還會像這樣，不論是中午、傍晚或深夜，監視器拍到一連兩天，他不定時全裸走出來。同層住戶嚇到，出門前還得先看監視器確認他有沒有走出來，就連國宅的清潔員也很怕跟他正面交鋒。

記者vs.當事國宅清潔員：「不太敢進去，我看到電梯開門我要先看一下。（有人嚇到嗎？）有啊，當然會嚇到，沒穿衣服當然會嚇到啊。」

男子脫光光走來走去，這情況至少2、3年，鄰居也因此報警了。

高市前鎮分局復興所所長陳勇旭：「鎖定趙姓男子年約30歲涉有嫌疑，將依違反刑法第234條公然猥褻罪，移請高雄地方檢察署偵辦。」

警方說，到場時趙姓男子已經回家，由於不是現行犯，將通知他到案說明。而他在公共空間全裸的行為，可能涉嫌公然猥褻罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

