即時中心／林耿郁報導

國旅爭議再+1？近期有網友在臉書「爆料公社」上指控，自己跨年夜時預訂了一家位於淡水的民宿「錸捷行旅」，但事後卻遭業者片面取消、且無賠償，引發網友輿論譁然；對此業者受訪回應，已賠償該消費者3倍違約金，對於作業疏失感到非常抱歉。

消費糾紛！位於新北市淡水捷運站附近的「錸捷行旅」，曾獲新北市觀光旅遊局評選為2025年度47家「優良旅館及魅力民宿」之一；不過近期卻捲入爭端：有網友在爆料公社上指控，該民宿在跨年夜時片面取消訂房，且僅退還4,500元訂金，讓她半夜找新的住宿心力交瘁，後續談好的補償也未全額支付。

廣告 廣告

該名網友指控，這間標榜「寵物友善」的行旅，先是要求自己取消在Agoda上的訂單、改直接跟業者訂房，但必須在1小時15分內匯款。之後卻又在12月31日當天半夜表示要退回訂金；理由是有其他旅客狗狗弄得很髒亂，因此臨時不接待寵物了。

原PO表示，自己跟店家談妥，除了已經預付的4,500元訂金退回，另外行旅要再另外支付2,500元寵物寄宿費用；沒想到在七天後，自己的帳戶還是只收到原本付出去的4,500元，且業者也不讀不回，「到底要多沒有誠信？真的有夠過分！」

消息一出許多網友群情激憤，痛批「國旅不意外」，Google Maps評價也被洗至1.4顆星。

《民視新聞》記者致電錸捷行旅求證。業者回應之所以臨時取消民眾訂房，屬內部作業疏失，且事後也已支付該名消費者3倍金額，也就是13,500元作為賠償，整起事件已處理完畢；造成困擾與爭議，錸捷行旅表達誠摯歉意。

獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了

（圖／擷取自HafH網站）

原文出處：獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了

更多民視新聞報導

日籍旅客逛夜市弄丟錢包！ 員警「撂日文」溝通找回遺失物

小琉球交通船駕駛大不易! 無倒車雷達考驗船長技術

過年寒假親子國旅去哪玩？台北最夯必訪景點TOP 5 網紅激推台北101「登高體驗」

