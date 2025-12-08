獨家》國會助理工會今發起連署 籲陳玉珍28連署立委撤回提案

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引爆基層助理不滿。國民黨資深助理昨晚再度在逾200人的助理群組發聲表示，立法院長韓國瑜向來最關心駐衛警與立院同仁，「莫忘世上苦人多」感動無數人，盼院長能聽見幾百位助理的悲鳴。據了解，一名國會助理職業工會理事今天將發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍等28位連署立委撤回提案。

陳玉珍等28位立委連署的「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

廣告 廣告

傅崐萁上週受訪稱「助理費的修正案是一個進步的法案」，國民黨資深幕僚6日在逾200人的黨團助理群發難，指自己忍兩天了實在「凍未條」，他第2屆就進立院，每月薪水準時進戶頭，年終沒少過，他很幸運被每一位老闆善待，年紀大也快退休了，吃自己也無所謂，但是年輕的助理們，「你們有像我這麼幸運都遇到好老闆嗎？如果你或妳還對這份工作有熱情，可以忍受助理制度如此被糟蹋嗎？走出立院還抬得起頭嗎？」直言這份工作的尊嚴蕩然無存。

藍營資深幕僚：盼韓院長聽見百位助理悲鳴

該幕僚昨晚再度發聲表示，韓國瑜院長向來最關心駐衛警與立院同仁，「莫忘世上苦人多」感動無數人。希望院長能聽見幾百位助理的悲鳴。回顧最初，政府補助聘用助理、一開始人數很少，確實薪水先劃入委員帳戶再發給助理。時任助理聯誼會長李新，先爭取多位委員支持，再和立院秘書長協調，第一屆增額立委後期才改為經立委簽名，跟立院簽約、薪資直接匯入助理帳戶。

若踐踏助理法案強渡關山 將成第11屆立委之恥

他提到，韓院長當選第二屆立委就是如此，這是對助理最起碼的保障。「新哥」的貢獻也被很多助理迄今感念！如果這屆立委真要強渡關山、通過踐踏助理的法案，不只前人會流淚，更將成為第11屆立委之恥。投下贊成票的立委也將刻印在歷史的恥辱柱上，永遠被勞工和年輕世代怨恨、訕笑！一個狠心閹割助理的立委，要如何讓選民相信，他是真正捍衛勞工與公平正義？！

傅崐萁稱進步法案 助理：離看守所更進一步？

另一名年輕幕僚也發聲相挺，表示自己有幸跟到好老闆，他自己不擔心但其他辦公室的同仁呢？之後幾屆的助理也能依然受到保障嗎？沒人想過吧？以前都說流水的委員、鐵打的助理，這個法案下去大家一起當流水。他也質疑，如果這個提案很有正當性是不是能提出說帖大家看看是否進步？哪裡進步？「我的薪水進步？還是我的權益進步？還是讓助理費這件事情離調查局、離看守所更進一步？」

據了解，國會助理工會將在本週五發起抗議行動，並將發出拜會函文予韓國瑜與朝野黨團。此外，一名國會助理職業工會理事今天將發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

聲明表示，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障。他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委統籌運用且免具檢核，此提案將使國會助理勞動權益嚴重倒退，呼籲陳玉珍立委及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益！

28位連署「立法院組織法」的國民黨立委包含：林思銘、蘇清泉、盧縣一、鄭正鈐、丁學忠、高金素梅(無黨籍)、陳雪生、邱鎮軍、洪孟楷、黃仁、鄭天財、馬文君、謝龍介、呂玉玲、邱若華、陳超明、許宇甄、游顥、葛如鈞、翁曉玲、廖先翔、羅明才、林倩綺、徐欣瑩、楊瓊瓔、林德福、張嘉郡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由觀點》國會助理大反彈 要給國民黨好看

反對陳玉珍推助理費除罪化？黃國昌：公款公用原則不容退縮

藍委提助理費除罪化惹議 黃智賢諷：乾脆提補貼1年1億

獨家》國會助理工會週五赴議場抗議 盼陳玉珍撤案、韓國瑜掛保證

